ICL lanza un nuevo catálogo de Nova, la gama más completa de fertilizantes solubles de alta pureza

ICL Specialty Fertilizers acaba de lanzar un nuevo catálogo de su gama de fertilizantes especialmente desarrollados para fertirrigación Nova, que incorpora nuevas formulaciones para ampliar la oferta de la compañía en fertilizantes solubles de alta pureza. Gracias a la calidad en la selección de materias primas, su pureza y solubilidad, la gama Nova asegura una eficiencia máxima a la hora de aportar nutrientes a los cultivos por fertirrigación, existiendo un amplísimo abanico de posibilidades para adaptarse a cualquier cultivo y necesidad nutricional.

La gama Nova cuenta con hasta 15 formulaciones, 12 de ellas ya bien conocidas en España: Nova Potassium (fertilizante NK); Nova PeKacid (fertilizante PK ácido); Nova PeaK (fosfato monopotásico); Nova N-K (nitrato potásico); Nova Calcium (nitrato cálcico); Nova MAP (fosfato monoamónico); Nova Ferti-K (cloruro potásico); Nova SOP (sulfato potásico); Nova Mag-N (nitrato magnésico); Nova Mag-S (sulfato de magnesio); Nova MagPhos (fertilizante PK más Mg); y Nova Quick-Mg (potasio y magnesio)

En este nuevo catálogo se incorporan tres novedades importantes, como son Nova Plus Mag-N+TE, Nova Plus Calcium+TE y Nova Plus CalMag+TE. Hablamos de tres variedades puras enriquecidas con micronutrientes, por lo que Nova Plus Mag-N+TE contiene Nitrato de magnesio enriquecido con micronutrientes quelatados. Por su parte, Nova Plus Calcium+TE incorpora Nitrato de calcio enriquecido con micronutrientes quelatados. Y, por último, Nova Plus CalMag+TE añade al CA y MG también micronutrientes para dar más vitalidad a las plantas y calidad a la fruta.

Más Información en: https://icl-sf.com/es-es/explore/cultivos-horticolas-frutales-forestales-y-extensivos/fertilizantes-fertirrigacion/nova/