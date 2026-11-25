La Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortyfruta, ha querido aclarar que decisión de activación de la Extensión de Norma en materia de calidad para la berenjena negra destinada al consumo en fresco y producida bajo el sistema de agricultura convencional «en ningún caso está relacionada con la seguridad alimentaria ni supone riesgo alguno para el consumo de berenjena».

La medida adoptada tiene como objetivo contribuir al equilibrio del mercado mediante la retirada de las categorías comerciales inferiores. Esta decisión se adoptó el pasado 21 de noviembre tras el seguimiento continuo y el análisis permanente que realiza la organización sobre la evolución de los mercados de los productos hortofrutícolas incluidos en su ámbito de actuación, al igual que se ha hecho en otras muchas cocasiones.

La berenjena atraviesa desde el inicio de la campaña 2026/2027 un deterioro severo. Las condiciones de campaña adversas provocada por las elevadas temperaturas en determinadas semanas ha generado una concentración anómala de cortes y una dispersión inhabitual de calibres y acabados que ha elevado significativamente la proporción de fruto no encuadrable en las categorías superiores.

Los acelerones productivos han provocado que esta campaña la producción comercializada haya crecido casi un 5% en relación con la anterior. Se espera que las mejoras en las condiciones productivas, y la moderación en los volúmenes comercializados (que seguirá en las próximas semanas un ritmo descendente) puedan repercutir en la mejora de las calidades de venta.

Por si fuera poco, lo costes productivos muestran un crecimiento interanual cercano al 10%, lo que unido a lo anterior, está provocando serias dificultades al agricultor.

Por todo ello, Hortyfruta acordó aplicar lo dispuesto en la Orden del 9 de octubre de 2025 en materia de establecimiento de normas de calidad, de obligado cumplimiento para todos los operadores productores y comercializadores de Andalucía. De este modo, desde las 00:00 horas del sábado 21 de noviembre no puede comercializarse las segundas categorías de berenjena negra, permitiéndose únicamente la comercialización para consumo en fresco de las categorías extra y primera.