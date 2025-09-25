Hartos de que no se haga valer la Ley de la Cadena Alimentaria: «Hay que aumentar las multas y que no compense el presunto abuso que ejercen»

Unión de Uniones ha enviado una carta al ministro Luis Planas para solicitarle una reunión y transmitirle la urgente necesidad de que la Ley de la Cadena Alimentaria se cumpla, ya que consideran que «es un obstáculo menor para la industria y la distribución, por lo que hay que aumentar las multas, para que a la distribución y la industria no les compense el presunto abuso que ejercen».

Unión de Uniones critica que esta ley, aunque se hubieran incorporado mejoras, «sigue siendo una obstáculo menor para industria y distribución que estarían aún actuando en su posición de dominio, dejando al productor indefenso y, por supuesto, con los costes de producción sin cubrir».

Desde Unión de Uniones se impulsó el pasado año la presentación de un proyecto de Ley para su reforma, que lleva desde entonces paralizado en el Congreso acumulando cerca de 50 ampliaciones de plazo del período de enmiendas.

La organización denuncia que hay que ponerse a trabajar «sin más dilación, pues la situación no es anecdótica y se está dando en multitud de sectores, como el de cereales, arroz, maíz, patata, leche de ovino y caprino y, como se ve cada día en las noticias, en el sector del vino, entre otros».

«AQUÍ NO HAY EXCUSAS QUE VALGAN, O SE CUMPLEN LOS COMPROMISOS O VOLVEREMOS A LA CALLE. NO NOS CANSAMOS DE DECIRLO. NO ES UNA AMENAZA, ES UNA REALIDAD»

Asimismo, señala que el mal funcionamiento no puede deberse sólo a que no se refuerce la AICA. «Hay que aumentar las multas, que a la distribución y la industria no les compense el presunto abuso que ejercen», comenta Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones. En este sentido, lamenta que en la última demanda puesta a Mercadona haya quedado en nada. «La realidad es que hagan siempre se salen con la suya».

Por otro lado, Uniones se muestra crítica con la propuesta de reglamento de refuerzo de los productores en la cadena alimentaria «pues no hace ninguna referencia a la definición de posición de dominio que es, según considera la organización, uno de los principales problemas y donde estaría, en parte, la raíz del asunto».

Unión de Uniones recuerda al ministro que un bloque importantísimo en las 43 medidas firmadas en abril de 2024 hacía referencia a cadena alimentaria y al cumplimiento de la ley, aproveche la oportunidad de lo que ya está presentado en el Congreso.

«Aquí no hay excusas que valgan, o se cumplen los compromisos o volveremos a la calle. No nos cansamos de decirlo. No es una amenaza, es una realidad», añade el coordinador.

Unión de Uniones participará este viernes 26 en la XXIV sesión ordinaria del pleno del Observatorio de la Cadena Alimentaria y confía en que no sea sólo un lavado de imagen para el Ministerio y sea útil también para los productores.