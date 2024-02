Hartos de promesas vanas: piden al consejero de CLM que «demuestre los 100 millones de euros en ayuda a la sequía o si no, dimita»

Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha asegura que «estos días en que los agricultores y ganaderos han salido a la calle porque ya no pueden más, no se sienten representados, mientras el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha se ha dedicado a defender los supuestos logros de su Consejería sin concretar nada», por lo que exigen que «demuestre los 100 millones de euros en ayuda a la sequía o si no, dimita».

Martínez Lizán ha destaca que ha destinado más de 100 millones de euros en ayudas a la sequía. El anterior consejero y Page anunciaron en campaña electoral que iban a dar una ayuda para compensar los daños de la sequía, pero a día de hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha no se ha publicado ninguna convocatoria de ayuda para la sequía.

Por eso, la unión de campesinos de Castilla-La Mancha se pregunta «¿dónde está esa ayuda y dónde están esos 100 millones de euros? Los agricultores y ganaderos ni han visto, ni van a ver ni un solo euro que venga del gobierno de Castilla-La Mancha para la sequía«.

Para la organización, la Consejería de Agricultura lo único que ha hecho es recuperar la ayuda para zonas con limitaciones naturales y las indemnizaciones en zonas de montaña, ayuda que ya existía en el 2015 y que ha estado muchos años sin convocarse.

“TRATAN DE CONVERTIR UNA MENTIRA EN VERDAD. QUE DEMUESTRE QUE HA PUBLICADO LA CONVOCATORIA DE AYUDA PARA LA SEQUÍA Y, SI NO LA HA PUBLICADO QUE DIMITA»

«Un objeto de ayuda que nada tiene que ver con la compensación de daños por sequía, pero Martínez Lizán y Page tratan de confundir a los agricultores y ganaderos como si estos fueran ignorantes, vendiendo que las ayudas para zonas con limitaciones naturales y de montaña son la ayuda para la sequía. Además, dichas ayudas solo lo van a cobrar una pequeña parte de los agricultores de Castilla-La Mancha», critican.

Desde la Unión de Campesinos de la región declaran que «Martínez Lizán y Page tratan de convertir una mentira en verdad. Pedimos al consejero que demuestre que ha publicado la convocatoria de ayuda para la sequía y, si no la ha publicado que dimita».

«Después de dos años consecutivos de sequía, es muy duro para un agricultor creer que va a recibir una ayuda y luego a la hora de la verdad comprobar que no le van a dar nada de nada. Martínez Lizán y Page han creado falsas esperanzas a todos los agricultores de la región», advierten.

Asimismo, recuerdan que «el Sr Martínez Lizán vuelve a faltar a la verdad cuando afirma que «su peso en la economía ha pasado del 12% al 18%». Si cualquier ciudadano consulta en el INE puede observar que en el año 2015 la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca representaba el 7,83% del PIB regional y en el año 2022 representa el 7,53%, ¿por qué falta a la verdad?»

De nuevo falta a la verdad al afirmar: «Somos ejemplo en aplicación de los fondos de desarrollo rural a nivel europeo, de hecho, llevamos un grado de ejecución del 85%». Pero desde la organización agraria aclaran que «si consultamos el Informe que elaboró la propia Consejería de Agricultura a finales de 2023 en relación al Programa de Desarrollo Rural para el período 2014-2020, se comprueba que solo se ha ejecutado el 66,21%, en total solo se han gastado 1.345 millones de euros de los 2.031 millones de euros disponibles, por lo que los agricultores perderán 686 millones de fondos agrarios europeos».