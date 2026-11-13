Hacer la compra es un 2,4% más caro: Hortalizas (+12,4%), frutas (+9 %) y huevos (+7,1 %) lideran el encarecimiento anual de la cesta

Hacer la compra es un 2,4% más caro que hace un año, un periodo en el que destaca el incremento de precios de las legumbres y hortalizas frescas (12,4%), las frutas frescas (9%) y los huevos (7,1%).

Así se desprende de los datos del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC-A) de octubre que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que refleja caídas anuales del 4,3% del precio del azúcar y del 3,1% en el caso del café, cacao e infusiones.

En el último mes, los precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas se han elevado un 1,2%, con las frutas frescas encabezando también la clasificación como la rúbrica más inflacionista al encarecerse un 11,2%; por su parte, los aceites y grasas han bajado un 1,2% en el décimo mes de ejercicio.

HACER LA COMPRA MÁS CERA DE CASA

Por otra parte, la cercanía de la tienda de alimentación es el «principal criterio para elegir dónde comprar», según la encuesta de hábitos de compra y consumo 2026, elaborada y difundida este jueves por la Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores (MPAC).