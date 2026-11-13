Hacer la compra es un 2,4% más caro: Hortalizas (+12,4%), frutas (+9 %) y huevos (+7,1 %) lideran el encarecimiento anual de la cesta

Así se desprende de los datos del Índice de Precios al Consumo Armonizado (IPC-A) de octubre que ha publicado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que refleja caídas anuales del 4,3% del precio del azúcar y del 3,1% en el caso del café, cacao e infusiones.
En el último mes, los precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas se han elevado un 1,2%, con las frutas frescas encabezando también la clasificación como la rúbrica más inflacionista al encarecerse un 11,2%; por su parte, los aceites y grasas han bajado un 1,2% en el décimo mes de ejercicio.
HACER LA COMPRA MÁS CERA DE CASA
Por otra parte, la cercanía de la tienda de alimentación es el «principal criterio para elegir dónde comprar», según la encuesta de hábitos de compra y consumo 2026, elaborada y difundida este jueves por la Mesa de Participación Asociaciones de Consumidores (MPAC).
El 14,2 % de las 3.900 familias consultadas apuestan así por la cercanía, que se sitúa por delante de las promociones (13,6 %) y del precio (12 %).
La encuesta de la MPAC, un foro de debate y grupo de trabajo integrado por las asociaciones de consumidores Avacu, FUCI, UNAE y Ucauce y por la cadena de supermercados Mercadona, revela que el consumidor español «se ha consolidado como un comprador eficiente que persigue la optimización y no busca simplemente gastar menos, sino obtener más valor por cada compra».
Según un comunicado, el consumidor persigue el ahorro a través de la búsqueda de ofertas -según el 27,7 % de los encuestados- y el mejor aprovechamiento de los alimentos (27,2 %), pero a la hora de elegir productos busca el equilibrio entre precio (35,8 %) y calidad (30,6 %).