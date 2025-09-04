Hacen públicas las bodegas que no pagan la uva a los viticultores de la DO Rueda y a las que acusan de ejercer prácticas ilegales y de presión

ASAJA Segovia ha denunciado la situación de indefensión de un grupo de viticultores de esta provincia, ya que «desde hace más de 2 años hay bodegas en la DO Rueda que ejercen prácticas ilegales y de presión sobre los viticultores para que les entreguen la uva, sin ningún pago, ni ningún ajuste en el precio de la uva».

ASAJA Segovia ya tiene judicializado este tipo de actuaciones, «intentando hacer justicia y que nuestros viticultores perciban su dinero por sus entregas de uva que tanto trabajo y gastos genera», a la vez que señala a «las bodegas que ejercen prácticas ilegales y no pagan la uva a nuestros viticultores son: Garcigrande (Hispanobodegas) y Blanco Nieva (Bodegas Martúe)», señalan en una nota de prensa.

Ante esta situación, desde ASAJA Segovia han solicitado al consejo regulador de la DO Rueda «que las bodegas que ejerzan prácticas ilegales, que van en contra de los viticultores se les excluya de poder etiquetar con la vitola de la DO Rueda».

Para la organización agraria, «para poder hacer viable el sector vitícola de nuestra provincia hay que hacer contratos a más de una campaña, como se plantean en otras regiones, con el compromiso de las 2 partes de entregar y pagar la uva a precios rentables y viables que hagan atractivo el sector vitícola».

Respecto al mildiu en estos viñedos, reiteran que «está causando verdaderos estragos, por lo que entendemos que la Administración debe hacer un esfuerzo para compensar las pérdidas tan importantes de nuestros viticultores, estas ayudas se deben articular en función del daño de cada viticultor. Desde nuestra Organización hemos elaborado un informe técnico evaluando los daños donde se refleja la afección tan importante en nuestra provincia».

Las ayudas compensatorias directas solicitadas por ASAJA Segovia para los viticultores se pueden enfocar de distinto modo: ayudas directas, exenciones fiscales, asesoramiento y medios de defensa, inclusión el líneas de Agroseguro,…

Y desde la organización hemos propuesto las siguientes medidas: