Guerra en el seno de la DO Valdepeñas: Félix Solís acusa a García Carrión de dar una versión “totalmente tergiversada”

La guerra en el seno de la DO Valdepeñas parece que se encona por horas. Tras la postura de fuerza de todo el sector productor y la posición de este miércoles del García Carrión, ahora la bodega Félix Solís es la que sale a la palestra a dar su opinión y denunciar “la reiterativa campaña de desprestigio iniciada contra la Denominación de Origen por el grupo García Carrión y contra nuestro grupo, con informaciones totalmente tergiversadas”.

Sobre la composición de la Interprofesional del Consejo Regulador de la DO, Félix Solís asegura que se debe “resaltar que los votos se dividen a partes iguales entre productores (asociaciones agrarias) y bodegas, con un 50% de votos cada una de las dos partes. Cualquier acuerdo requiere ¾ partes de votos según sus Estatutos Sociales que fueron aprobados por unanimidad. Es un sistema de aprobación que busca crear consensos y responde al modelo del resto de Interprofesionales (DO Rioja funciona así, DO La Mancha, la OIV Organización Interprofesional del Vino de España recién constituida también)”.

Asimismo, recuerda que ya está en vigor el contraetiquetado específico para los Crianza de toda la Denominación, entrando en vigor para los Reserva en el año 2021 y en previsión para el 2023 los Gran Reserva. Esto responde al calendario aprobado para dicho cambio. En el año 2016 se llegó a un acuerdo en la Denominación de Valdepeñas en forma de Decálogo para un cambio en el sistema de contraetiquetado que especificase si un vino era Crianza, Reserva o Gran Reserva. En este acuerdo para el cambio en el contraetiquetado intervino la propia Administración autonómica, y fue ratificado por la Junta Directiva y Asamblea General de la Interprofesional, lo que incluye a las asociaciones agrarias y al señor J. García Carrión.

Igualmente, quiere remarca, que” las graves acusaciones vertidas contra el sector y contra bodegas concretas por parte de AVIVAL, la asociación creada y controlada por el empresario José García Carrión responde, como ya es sabido por todos, a una “descarada” ofensiva comercial y de competencia desleal como ya hiciera en el pasado contra otras marcas reputadas”.

Por último, señala en una nota de prensa, que “en un afán de transparencia, Félix Solís S.L ha sido una de las bodegas que, a través de la asociación ASEVIVALDEPEÑAS, ha pedido ya al Consejo Regulador hasta en cuatro ocasiones la contratación de una empresa especializada que efectúe análisis de trazabilidad para que pueda conocerse la equivalencia entre vino “criado” según el parque de barricas y ventas reales que ponga a cada operador en su lugar. Cabe destacar que Bodegas Vinartis SA (grupo J. García Carrión) se ha opuesto de forma sistemática y hasta el día de hoy a la contratación de ninguna empresa especializada independiente para ese análisis”.