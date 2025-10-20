Grupo Pistacyl prevé quintuplicar el volumen de pistacho recogido en Castilla y León en una excelente campaña 2025

Grupo Pistacyl ha iniciado la campaña de recogida de pistacho en Castilla y León con unas excelentes previsiones tanto en calidad como en cantidad. Así, la empresa vallisoletana calcula alcanzar en esta temporada las 400 toneladas de pistacho verde, que equivalen a unas 125 toneladas de pistacho seco, lo que supone quintuplicar el volumen de la campaña 2024.

Este incremento es debido, de una parte, a la entrada en producción de nuevas parcelas propias situadas en la provincia de Valladolid y a la incorporación en esta campaña de pistacho recogido en otras zonas de Castilla y León.

A ello se suma el incremento en el rendimiento de los árboles pistacheros, gracias a las mejoras en el sistema de cultivo introducidas por Grupo Pistacyl a través de los diferentes proyectos de investigación e innovación que ha venido desarrollando desde sus orígenes en colaboración con organismos tan prestigiosos como el CDTI, Itacyl o la Universidad de Valladolid, y siempre bajo la premisa de la sostenibilidad.

Estos proyectos le han permitido optimizar la producción y la calidad del pistacho, gracias también al empleo de las últimas tecnologías y la agricultura de precisión para conseguir una mayor eficiencia y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos.

El resultado para esta campaña es un pistacho de muy buena calidad tanto en tamaño como en sus características organolépticas, favorecido además por las positivas condiciones meteorológicas registradas a lo largo de este invierno y primavera y, especialmente, a la ausencia de heladas en los meses de abril y mayo.

Con este volumen de pistacho, Grupo Pistacyl se vuelve a situar como la principal productora de Castilla y León. La empresa vallisoletana dispone actualmente de 70 hectáreas con alrededor de 15.000 árboles pistacheros distribuidos en varias fincas situadas en las localidades vallisoletanas de Pozal de Gallinas, Moraleja de las Panaderas y Fresno el Viejo, y su objetivo es seguir ampliando la superficie de cultivo en próximos ejercicios.