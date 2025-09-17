Grupo Pistacyl lanza el primer aceite de pistacho de Castilla y León, con pistacho al natural, sin ningún tipo de tueste u otro añadido

Grupo Pistacyl ha vuelto a situarse a la vanguardia de la innovación en el ámbito agroalimentario con el lanzamiento de su primer aceite de pistacho. Se trata de un producto de alto valor nutricional, cien por cien natural y con unas excelentes propiedades para su uso gastronómico.

Este aceite es elaborado a partir del pistacho que Grupo Pistacyl cultiva en Castilla y León. Tras su selección y pelado, el grano del pistacho es sometido a un proceso de prensado en frío del que se obtiene el aceite cien por cien natural, sin ningún tipo de tueste.

Con este procedimiento se evita someter al pistacho a altas temperaturas que ocasionen el deterioro de los ácidos grasos mono y poliinsaturados propios de este fruto seco, lo que permite conservar todas sus propiedades nutricionales y organolépticas, que son muy apreciadas por el consumidor final.

De este modo, se obtiene el primer aceite de pistacho natural, elaborado sin añadir ningún tipo de conservante, colorante, aceite ni azúcar.

El resultado es un producto con excelentes propiedades nutricionales, que se caracteriza por un elevado contenido en proteína y fibra, y con unas cualidades que le hacen idóneo para su uso alimentario y gastronómico, especialmente en el ámbito de la alta cocina, tanto en elaboraciones dulces como saladas.

Ejemplo de ello son las recetas que va a preparar el chef Emilio Martín, del restaurante “Suite 22” de Valladolid, durante la presentación oficial del aceite de pistacho Pistacyl, que tendrá lugar el próximo sábado 20 de septiembre en el transcurso de la Feria Gastronómica de la localidad vallisoletana de Viana de Cega.

Este primer aceite de pistacho será la base de los pinchos “Perrito de lechazo IGP con Chimichurri de Pistachos Pistacyl” y “Bombón de queso y praliné de Pistachos Pistacyl” que se podrán degustar gratuitamente ese día, durante esta feria organizada por el ayuntamiento de la localidad con el patrocinio de Alimentos e Valladolid, marca de garantía de la que forma parte Grupo Pistacyl.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

El aceite de pistacho Pistacyl se suma a otros productos innovadores que el grupo agroalimentario elabora a partir de ese fruto seco, como es su pasta de pistacho natural o la crema de pistacho con jalea de higos que presentó este año en Salón Gourmets 2025.

Este producto es además uno de los resultados del proyecto de investigación “Pistachio Foods” que esta empresa familiar ha venido desarrollando junto al Grupo de Investigación ProcerealTech de la Universidad de Valladolid, con la finalidad de obtener diferentes productos e ingredientes alimenticios de alto valor nutricional a partir del aprovechamiento integral del pistacho que cultiva.

Fruto también de esta investigación fue la obtención de la primera harina de pistacho natural parcialmente desgrasada, con un elevado potencial para su uso en la industria alimentaria como ingrediente para la elaboración de un gran abanico de productos sin gluten, y también para la preparación de bebidas vegetales de pistacho.

“Pistachio Foods” forma parte de la apuesta por la innovación y la sostenibilidad que Grupo Pistacyl ha venido impulsando desde sus inicios con su participación en más de media docena de proyectos de investigación.