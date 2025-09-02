Grupo Operativo Guiprogal: variedades de guisante adaptadas al cambio climático para piensos y alimentos más sostenibles

El proyecto Guiprogal busca recuperar y poner en valor variedades tradicionales de guisante proteico, mejorando su adaptabilidad y calidad frente a distintas condiciones climáticas. Esta iniciativa aporta información relevante para el desarrollo de cultivos sostenibles y productos alimentarios con valor añadido, especialmente para piensos y alimentos más sostenibles, fomentando el conocimiento sobre estas variedades en Galicia.

Por ello, este próximo jueves, 4 de septiembre, de 12:30 a 13:30, el Grupo Operativo Guiprogal ha convocado un webinar para dar a conocer los avances y resultados del proyecto «Variedades de guisante adaptadas localmente para aumentar la resiliencia a las condiciones ambientales cambiantes, como fuente de proteína para piensos y alimentos más sostenibles». De carácter divulgativo y gratuito, será de 12:30 a 13:30, vía Teams.

El webinar está dirigido a agricultores, cooperativas, empresas agroalimentarias, centros de investigación, universidades, administraciones públicas, ganaderos, transformadores de alimentos y cualquier persona interesada en la innovación agrícola y la sostenibilidad.

El Grupo Operativo Guiprogal está consorciado por Axiña S.C.G., Misión Biológica de Galicia (MBG-CSIC), Almacenes Gamallo y FEUGA y durante la jornada, sus representantes abordarán temáticas como la elaboración de nuevos productos alimentarios y tecnologías agrícolas que aporten valor añadido a la producción gallega, la puesta en valor del guisante proteico, la mejora de las características de esta legumbre y la instauración de mecanismos de transferencia de estrategias agrarias para el aumento de la sostenibilidad y rentabilidad de la producción.

Los grupos Operativos son los principales actores en la implementación de la AEI-Agri (Asociación Europea de Innovación en Agricultura Productiva y Sostenible), conformándose como una de las herramientas fundamentales en la ejecución del Programa Nacional de Desenvolvimiento Rural 2014-2020, cuyo objetivo es impulsar la innovación del sector agroalimentario y forestal en el ámbito europeo.