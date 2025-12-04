Grupo Lence rinde homenaje a los ganaderos y a las más de 300 explotaciones que trabajan con la compañía en su 50 aniversario

Grupo Lence, empresa familiar 100% gallega y una de las principales compañías lácteas de España, ha celebrado hoy en sus instalaciones de Lugo un acto de reconocimiento a los ganaderos en el marco de su 50 aniversario. Ha sido un homenaje emotivo al rural gallego y a las familias que sostienen, con su esfuerzo diario, el presente y el futuro del sector lácteo.

En el acto se ha puesto en valor el trabajo de las más de 300 explotaciones con las que colabora la compañía, así como su contribución a la economía local y al equilibrio territorial. Las autoridades presentes —la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el tercer teniente de alcalde de Lugo, Mauricio Repetto; y el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias— han felicitado a la empresa por su trayectoria y por situar al ganadero en el corazón de la celebración.

«Este 50 aniversario es, ante todo, un gracias a quienes madrugan cada día para que el campo siga vivo», ha señalado Carmen Lence, presidenta de Grupo Lence. «Reafirmamos nuestro compromiso con el rural gallego: seguiremos comprando y transformando toda nuestra producción en Galicia, apostando por una cadena láctea fuerte, justa y sostenible que genere empleo, arraigo e innovación».

«Hoy decimos gracias mirando hacia adelante: queremos ser el socio de confianza de nuestras granjas en los próximos 50 años», ha añadido Carmen Lence. «Eso significa estabilidad, cercanía y proyectos compartidos que impulsen modernización, relevo generacional y sostenibilidad en origen. Nuestro pacto es claro: crecer juntos para que el rural tenga más futuro que pasado».

El homenaje ha puesto el foco en el impacto que generan las explotaciones en sus comarcas: fijan población, dinamizan el tejido económico local y sostienen una cadena alimentaria cercana y trazable. Grupo Lence ha querido subrayar en este acto la importancia de colaborar largo plazo con las granjas, potenciar la mejora continua y avanzar en modelos que premien la calidad, la eficiencia y la innovación en origen.

Los asistentes al evento también pudieron disfrutar de la actuación del músico lucense Abraham Cupeiro, que recientemente alcanzó gran notoriedad a nivel nacional tras contar en el programa La Revuelta cómo propuso al equipo de Gladiator II grabar sus partes de la banda sonora en Lugo. Finalmente, consiguió lo impensable: que Hollywood desembarcara en Galicia.

«ESPÍRITU DE SUPERACIÓN»: UN SÍMBOLO VIVO DEL ANIVERSARIO

Antes del evento, periodistas y ganaderos han visitado el mural «Espíritu de superación», donde se ha realizado una foto de familia que simboliza la unión entre la empresa, el territorio, sus ganaderos y los valores que han guiado a Grupo Lence durante cinco décadas: coraje, perseverancia, iniciativa, colaboración y excelencia.

«Espíritu de superación» es obra del grafitero lucense Diego AS y está instalado en la fachada de la fábrica del CEAO 1. La pieza, presidida por la figura de un niño del rural —mirada firme y determinación serena—, evoca el origen humilde y la ambición de quienes convierten la adversidad en motor. Ese niño encarna a Jesús Lence, fundador de la empresa, y a tantas familias gallegas que hicieron de la constancia y el optimismo su camino. El mural, visible a diario para miles de personas, resume la «Actitud Río»: autenticidad, trabajo bien hecho y deseo de mejorar cada día.