Grupo Lence entrega la segunda edición de sus becas a los jóvenes de la EFA Fonteboa para impulsar el relevo en el rural gallego

Grupo Lence, empresa familiar y la única gallega entre las cuatro primeras lácteas que operan en España, entregó ayer las becas Lence-Fonteboa del curso 2026-27 en la segunda edición de un acto celebrado en la EFA Fonteboa junto al Centro de Promoción Rural y Fundesar. En él participaron Begoña Ferreiro Veiga, responsable de Campo de Grupo Lence; Carlos Castro Rodríguez, presidente de Fundesar, y Oriol Cervera Serrano, director del Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa. Grupo Lence aportó 5.000 euros a Fundesar, de los cuales 4.000 se destinaron a cuatro becas de 1.000 euros cada una. El resto se dedica a proyectos de desarrollo rural que impulsa la entidad.

Para Grupo Lence, estas becas representan una oportunidad para apoyar a quienes se forman hoy y mañana serán el futuro del sector, con especial impacto en el rural. «Los jóvenes que hoy estudian en la EFA Fonteboa son el futuro de nuestras explotaciones y de nuestros pueblos. Si queremos un rural con vida, tenemos que apostar por su formación», señaló Begoña Ferreiro Veiga, responsable de Campo de Grupo Lence.

Ferreiro subrayó la estrecha relación de la compañía con las ganaderías gallegas, con las que trabaja a diario. «Nuestra empresa tiene sus raíces en el rural. Conocemos de primera mano el esfuerzo que hay detrás de cada litro de leche, y por eso queremos acompañar a quienes van a tomar el relevo«, añadió.

Por su parte, Carlos Castro Rodríguez, presidente de Fundesar, intervino sobre el papel de la entidad al servicio de la formación y el desarrollo rural, y Oriol Cervera Serrano, director del Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa, puso el foco en el valor de la colaboración entre empresas e instituciones. La jornada concluyó con un buffet-degustación.

UN COMPROMISO LIGADO A LA FORMACIÓN Y AL RURAL

La entrega de estas becas está estrechamente vinculada al compromiso de Grupo Lence con el rural gallego. La compañía, de carácter familiar y con más de 50 años de historia, compra y transforma toda su leche en Galicia y trabaja a diario con más de 200 explotaciones ganaderas. «Sin ganaderos no hay leche, y sin jóvenes que quieran serlo no hay futuro para el rural. Nuestro compromiso es seguir acompañándolos», afirmó Ferreiro.

Las becas forman parte del Programa de Becas Lence-Fonteboa y se suman al Aula Lence, el espacio formativo que Grupo Lence y la EFA Fonteboa inauguraron en octubre de 2025 para ofrecer al alumnado de los ciclos agrarios una formación práctica y más cercana a la realidad del campo.