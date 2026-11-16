Grupo Fertiberia, referente europeo en el sector de la nutrición vegetal, sigue avanzando en su evolución hacia el desarrollo de soluciones innovadoras, sostenibles y a la medida de cada cultivo. Con este objetivo, la compañía ha sellado la integración de Codisa-Dicaher, una firma con sede en Valencia que atesora más de 35 años de trayectoria y una alta especialización en soluciones de fertirrigación para los cultivos de alto valor del área de Levante.

Grupo Fertiberia es la única empresa verticalmente integrada de España, con una red de centros de producción y logística distribuidos en España, Portugal, Francia y Países Bajos.

La adquisición de Codisa-Dicaher le permite reforzar su oferta comercial en esta área, incorporar un centro de producción de fertilizantes líquidos y un experimentado departamento técnico en una de las áreas con la agroindustria más avanzada de Europa.

Juan Pablo Llobet, CEO de Grupo Fertiberia, afirma que la compañía «ha identificado oportunidades en zonas de cultivos de mayor valor, lo que permite desarrollar productos diferenciales adaptados a las características de cada zona y complementarlos con las soluciones biotecnológicas de nuestra plataforma Trixia, ofreciendo propuestas más completas y eficaces para el agricultor.» En esta línea, se está reforzando el área de fertirrigación para abordar esta oportunidad de crecimiento que da soluciones ágiles y personalizadas a la agricultura de alto valor añadido. «La incorporación de una firma tan experimentada como Codisa-Dicaher es un paso decisivo en esta estrategia», afirma. La incorporación al grupo permitirá integrar equipos para llevar estas sinergias hasta su máximo potencial.

Grupo Fertiberia ha evolucionado todas sus capacidades comerciales con un modelo renovado que pone en el centro al cliente e impulsa la gama de productos de valor añadido. En este periodo se ha realizado con éxito una integración de las distintas compañías y filiales del grupo para ofrecer una propuesta de valor sólida, y se ha consolidado una red comercial estructurada en diferentes regiones. «La meta es lograr un servicio al cliente más coordinado y estructurado, reforzando la disponibilidad de productos de más valor a través de una oferta basada en la innovación, cada vez más diferenciada, avanzada y especializada».

En paralelo, se han reforzado áreas como el Agronomic Service, que aporta conocimiento técnico y cercanía al cliente gracias a las capacidades de análisis e I+D+i de la firma. Llobet apunta que «la integración de firmas como Codisa-Dicaher es un paso más en esta estrategia hacia una oferta especializada, diferencial, y más orientada al cliente».