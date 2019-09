La Junta Directiva de ASAJA Joven de ASAJA Alicante se ha reunido para reivindicar la urgencia de que la Generalitat Valenciana apruebe un Decreto Ley que contemple una línea adicional de ayudas que ampare a los agricultores de hortalizas afectados por la DANA que no tenían seguro, siendo esta la tónica general, ya que más del 90% de los agricultores no contratan esta póliza del seguro por su alto costo y las pocas coberturas que ofrece.

Desde la sectorial Joven ASAJA contemplan que la naturaleza de esta catástrofe y el notable número de hectáreas de los agricultores de hortalizas afectadas y pérdidas justifica sobradamente que desde las administraciones se promueva una respuesta acorde a la envergadura del problema y lo hagan con la máxima celeridad.

“Sí hay fórmulas y precedentes anteriores para aprobar esta línea específica y no quebrantar el sistema nacional de seguros agrarios. En inclemencias meteorológicas de carácter excepcional acontecidos en el pasado los agricultores han recibido ayudas, aunque no hubieran contratado la póliza, adquiriendo el compromiso de suscribir el seguro agrario en las tres próximas campañas y garantizando la incorporación de estos agricultores en el sistema nacional de seguros agrarios. El seguro agrario no puede servir de coartada para dejar en la estacada a la mayor parte de productores de hortalizas”, denuncia el secretario técnico de ASAJA, Ramón Espinosa.

La situación tiene además más agravantes. Porque los jóvenes denuncian que, “aparte de que los agricultores de hortalizas han perdido todas sus cosechas y no van a poder volver a su actividad normal en semanas o meses, con la consiguiente pérdida del lucro cesante, ahora tienen que enfrentarse a gastos como los costes de producción de lo que han perdido y, mientras se publican o no decretos de ayudas que les amparen, deben seguir abonando sus cuotas mensuales de autónomos y los seguros sociales, creándose una situación insostenible e inasumible para ellos, que solicitan se tenga en cuenta y se subsane cuanto antes”.

DESAMPARO DEL SECTOR GANADERO Y APÍCOLA

Asimismo, la sectorial Joven también ha pedido la contemplación de medidas específicas que amparen al sector ganadero y al apícola, puesto que con la publicación del Real Decreto-Ley 11/2019, del pasado 20 de septiembre, ven que se van a quedar fuera de las indemnizaciones por estos daños.

Por un lado, los apicultores se están viendo penalizados por tener contratados seguros, que para ellos son obligatorios, como es el de responsabilidad civil, con aseguradoras privadas, ya que está opción no la ofrece Agroseguro. Pero ahora se encuentran con la paradoja de que sus daños no son consorciables y, por tanto, no son indemnizables.

Igualmente, en el sector ganadero también se da una escasa, por no decir nula contratación de seguros enfocados a cubrir las pérdidas por muerte de los animales: vacuno, ovino, porcino, caprino… al no poder los ganaderos soportar más gastos de gestión de explotación, con un seguro prohibitivo, en un momento en el que su rentabilidad se encuentra al límite.

Sí que la gran mayoría de los profesionales ganaderos suscriben sus pólizas de retirada y destrucción de cadáveres, cumpliendo con la ley,” pero este seguro no les permite acceder a las ayudas ya que el Real Decreto-Ley 11/2019 lo ha excluido expresa e injustamente en sus disposiciones generales”.

OFICINAS DE ATENCIÓN A LOS AFECTADOS

Desde ASAJA Alicante informan también de que han puesto a disposición de todos los afectados por la gota fría tres oficinas técnicas en la comarca de la Vega Baja con un amplio equipo de técnicos agrícolas y especialistas de seguros agrarios en las que, a la espera de que se concreten las ayudas para los agricultores y los plazos para tramitarlas, estamos recogiendo datos y haciendo un listado de todos los agricultores con daños en cosecha e infraestructura rural.

Estas oficinas se encuentran en los siguientes puntos: