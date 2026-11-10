González Byass presenta Palo Cortado Añada 1970, una edición limitada de 3.000 botellas dentro de su colección de Vinos de Añada

La emblemática bodega jerezana González Byass presenta Palo Cortado Añada 1970, una edición limitada de 3.000 botellas que toma el relevo de un Amontillado en su colección de Vinos de Añada.

Elaborado con uva 100 % Palomino Fino, ha envejecido mediante crianza estática en botas de roble americano, al margen del sistema de criaderas y soleras. Antonio Flores, la «nariz» de González Byass, supervisa su evolución hasta determinar el momento adecuado para su embotellado.

De color ámbar intenso y brillante, con reflejos cobrizos, presenta aromas de frutos secos, piel de naranja confitada, vainilla y maderas nobles. En boca es envolvente, aterciopelado y equilibrado, con notas de nueces y caramelo y un final largo.

Desde su fundación en 1835, González Byass ha reservado una pequeña parte de cada cosecha para su envejecimiento como vino de añada. Esta tradición dio origen a la colección que comenzó a comercializarse en 1994 con el lanzamiento de la cosecha de 1963. Desde entonces, la bodega ha mantenido una añada en el mercado de forma continuada, sin un calendario fijo de lanzamientos. Cada nueva referencia se presenta en función de la evolución del vino.