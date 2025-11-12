Golpe mortal al sector: denuncian la propuesta de permitir la llegada de 500.000 toneladas de frutos de cáscara de EE. UU. con arancel 0%

Unión de Uniones muestra su profunda preocupación ante la propuesta de Reglamento del Parlamento y del Consejo Europeo que establece un contingente arancelario de entrada a la UE de 500.000 toneladas de frutos de cáscara procedentes de Estados Unidos con arancel 0%.

Ante esta situación, la organización ha presentado ya dos enmiendas a los eurodiputados en diversas reuniones mantenidas estos días en Bruselas para que se excluya a los frutos de cáscara del contingente arancelario previsto en el Anexo III para garantizar la estabilidad del mercado, la continuidad del tejido productivo mediterráneo y la coherencia con los principios rectores de la política agrícola y comercial de la UE.

También se pide en una segunda enmienda suprimir toda referencia a dichos productos en el preámbulo del Reglamento, con objeto de asegurar la claridad jurídica, la coherencia legislativa interna y la protección adecuada de un sector estratégico para la economía y el medio rural europeo.

En este sentido, Unión de Uniones destaca que esta decisión supondría «una amenaza grave e inmediata para la viabilidad del tejido productivo mediterráneo» y agradece a Compromís que lo haya visto de la misma forma, incluyendo entre sus propuestas las enmiendas presentadas por la organización.

ESTE CONTINGENTE PROVOCARÍA UN RIESGO EVIDENTE DE SOBRE OFERTA Y UNA FUERTE PRESIÓN A LA BAJA SOBRE LOS PRECIOS EN ORIGEN

La apertura de un contingente arancelario de 500.000 toneladas con arancel 0% para frutos de cáscara originarios de Estados Unidos constituye «un riesgo cierto y documentado de perturbación del mercado interior. Cabe señalar que los datos históricos certifican que las importaciones anuales de dicho contingente han crecido desde el año 2000 a razón de un 6% anual hasta alcanzar cifras prácticamente equivalentes al volumen contingentado propuesto, con medias anuales en el último quinquenio de más de 450.000 toneladas. Ello evidencia una tendencia creciente que el contingente propuesto no solo consolida, sino que puede acelerar. Por tanto, «el contingente equivaldría a una liberalización total del mercado, con un riesgo evidente de sobreoferta brusca y fuerte presión a la baja sobre los precios en origen».

La utilización del contingente podría concentrarse además, a juicio de Unión de Uniones, en períodos concretos, con impactos inmediatamente lesivos sobre la rentabilidad de las explotaciones, especialmente en países mediterráneos donde el cultivo de frutos secos se desarrolla en condiciones agroclimáticas difíciles y con mayores costes

Asimismo, la organización señala que este sector desempeña un papel esencial en la cohesión territorial, la fijación de población, la prevención de incendios, la protección de suelos y la captura de carbono. En este sentido, la desviación de producción hacia importaciones extracomunitarias comprometería estos bienes públicos que la PAC busca preservar.

Unión de Uniones insiste en que «las condiciones de producción y regulación entre la UE y Estados Unidos no son equiparables. Los agricultores europeos están sujetos a normas mucho más estrictas en materia de uso de fitosanitarios, sostenibilidad y protección ambiental, mientras que en Estados Unidos se permiten sustancias prohibidas en territorio comunitario. Esta asimetría normativa crea una competencia desleal que penaliza precisamente a quienes cumplen los objetivos ambientales. Por otro lado, el riesgo fitosanitario y de inocuidad alimentaria asociado a un aumento súbito de importaciones requiere reforzar controles, con costes públicos añadidos y posibilidad de introducción de plagas o contaminantes como aflatoxinas», aseguran.

Unión de Uniones confía en que, a la hora de debatir las enmiendas presentadas por los partidos, se pueda dar un paso atrás y evitar que esta propuesta siga adelante.