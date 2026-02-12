García-Page anuncia una “ofensiva importante” en defensa de la PAC en diversos foros europeos a lo largo del mes de marzo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado, este jueves 12, que a lo largo del mes de marzo realizará una “ofensiva importante” en defensa de la PAC en el seno de las instituciones europeas, donde “hay que seguir insistiendo en el ámbito parlamentario, en el ámbito político”, ha aseverado, con el objetivo de “abrir un nuevo escenario de negociación para que el marco financiero europeo y, dentro de eso, la política agraria, cambie en favor de lo que defendemos”.

“Estamos orgullosos porque nunca hemos renegado de nuestro sector agrario y ganadero, de nuestro sector primario”, ha enfatizado el jefe del Ejecutivo autonómico en el acto de presentación del a Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha, donde ha ensalzado el espíritu de colaboración de todo el sector y que “todo el mundo haya terminado entendiendo que sumamos más si vamos en la misma dirección” construyendo “un ejemplo de cómo tendrían que ser las cosas” y dando un ejemplo “absolutamente excepcional en el ambiente político que vivimos en España”, ha incidido.

En su intervención, Emiliano García-Page ha reiterado su confianza en que “la batalla de la PAC la vamos a terminar ganando” al tiempo que ha comprometido su apoyo para “presionar” y “torcerle la mano a la Unión Europea en la intención inicial” de recortar la PAC y “otras políticas que se relacionan con ella y en fondos estructurales para el conjunto de la región”, ha subrayado.

Por todo ello, y en el marco de las últimas movilizaciones del sector, ha respaldado a “la gente que defiende la protesta, pero la defiende con una finalidad, que no es romper, sino intentar mejorar las cosas”, ha señalado antes de “diferenciar, aquí también, las protestas que son razonables, reguladas, finalistas, para cambiar algo y mejorarlo” y que, en palabras de García-Page están representadas principalmente “por las organizaciones agrarias”.

Por contra, ha rechazado la posición de quienes “han surgido al calor de los populismos” y que “lo único que quieren es romper, pero que cuando han roto el plato no hay forma ninguna de volverlo a juntar”, ha reflexionado.