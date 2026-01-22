Ganaderos se concentran en Ciudad Real para exigir soluciones urgentes por la lengua azul tras morir ya más de 9.000 cabezas en la provincia

Convocados por ASAJAde Ciudad Real, ganaderos llegados de toda la provincia se han concentrado este jueves a las puertas de la Delegación Provincial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para protestar por la gestión de la lengua azul y reclamar ayudas urgentes y una apuesta real por la sanidad animal. La concentración ha servido para visibilizar la grave situación que atraviesa el sector ganadero, especialmente las explotaciones de ovino y caprino, duramente castigadas por una enfermedad que ya ha provocado en la provincia la muerte de más de 9.000 cabezas de ganado, además de abortos, infertilidad, pérdida de capacidad productiva y secuelas sanitarias de muy difícil recuperación.

Durante el acto, el secretario general de ASAJA Ciudad Real, Florencio Rodríguez, ha denunciado la inacción y la falta de respuesta eficaz por parte de la Consejería de Agricultura, a la que acusan de actuar tarde, sin planificación ni una estrategia preventiva clara. “Las explotaciones están al límite, acumulando pérdidas económicas y sobrecostes sanitarios, mientras la administración sigue sin dar soluciones”, ha señalado.

Han destacado el importante esfuerzo económico que han tenido que asumir los propios ganaderos como consecuencia de la falta de planificación y de directrices claras por parte de la administración. “Ante la ausencia de una estrategia definida y de información suficiente, las explotaciones han puesto en marcha medidas preventivas de elevado coste, basadas en tratamientos con insecticidas y repelentes, consumo de gasoil, así como en la contratación de tratamientos veterinarios y el uso de antibióticos”, han explicado.

Muchas de estas actuaciones se han realizado a ciegas y con una gran incertidumbre, sin que hayan resultado tan eficaces como sería deseable debido a la falta de una coordinación sanitaria adecuada. Asimismo, los ganaderos se han visto obligados a vacunar sin conocer con certeza el serotipo de la enfermedad al que se enfrentaban, asumiendo el coste de vacunas y tratamientos muy caros, con resultados desiguales y sin garantías.

“Todo ello ha generado un sobrecoste inasumible para numerosas explotaciones, que están acumulando pérdidas directas e indirectas y se encuentran al límite de su viabilidad económica, poniendo en serio riesgo la continuidad de un sector clave para la economía rural, el empleo y la fijación de población en el territorio”, inciden.

REIVINDICACIONES DEL SECTOR: AYUDAS URGENTES AL SECTOR, VACUNAS SUFICIENTES Y GRATUITAS «PORQUE LA SANIDAD ANIMAL NO ES UN ASUNTO SECUNDARIO»

Desde ASAJA Ciudad Real se exige a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural la adopción inmediata de ayudas económicas urgentes y suficientes que compensen las pérdidas directas e indirectas sufridas por las explotaciones ganaderas por la lengua azul, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas donde ya se han habilitado líneas de apoyo (como Extremadura y Andalucía). Han pedido indemnizaciones justas por la muerte de animales, su reposición y por el lucro cesante derivado de los daños productivos ocasionados por la enfermedad.

Asimismo, la organización provincial agraria ha reivindicado vacunas suficientes y gratuitas para el sector ganadero afectado. También han pedido una gestión sanitaria eficaz, ágil y coordinada, que garantice una respuesta inmediata y homogénea ante la crisis. Un plan preventivo real, permanente y bien dotado frente a enfermedades ganaderas, con especial atención a la lengua azul. Junto a esto, han solicitado el refuerzo urgente de los recursos técnicos y veterinarios destinados a la sanidad animal en la provincia de Ciudad Real.

En este punto, Rodríguez ha insistido en que “la sanidad animal no puede seguir siendo un asunto secundario”, y ha reclamado “que se convierta en un pilar básico y permanente de las políticas agrarias, si se quiere garantizar la viabilidad de las explotaciones y el futuro del sector ganadero y del medio rural”.

ASAJA Ciudad Real ha exigido diálogo permanente y efectivo con el sector, contando con las organizaciones agrarias en el diseño y aplicación de las medidas sanitarias. Por último, han reivindicado el reconocimiento institucional al trabajo de los ganaderos, “que cumplen con sus obligaciones, sostienen el medio rural y no pueden seguir asumiendo en solitario las consecuencias de una gestión deficiente”.

La organización agraria ha criticado la ausencia de la delegada provincial en Ciudad Real, Amparo Bremard, al considerar “inaceptable que no haya estado hoy en la Delegación, sabiendo que era una jornada muy importante para los ganaderos de la provincia”.

Por eso, los representantes de ASAJA han acordado con los ganaderos no registrar el documento reivindicativo que recoge de forma detallada las exigencias del sector ante la crisis de la lengua azul, que enviarán por correo electrónico. Para el secretario general este hecho “es una falta de respeto y consideración hacia los ganaderos de la provincia” y ha denunciado que “con la dignidad y el trabajo de estos profesionales no se juega”.

“EL SECTOR GANADERO NO PUEDE MÁS Y NO ESTÁ DISPUESTO A SEGUIR SOPORTANDO UNA GESTIÓN QUE PONE EN RIESGO SU TRABAJO, SU INVERSIÓN Y EL FUTURO DE LAS EXPLOTACIONES”

Asimismo, la organización ha querido reconocer públicamente el esfuerzo de los ganaderos de la provincia, que siguen cumpliendo con todas las exigencias sanitarias y administrativas, sosteniendo el empleo y la actividad económica en el medio rural, pese a la falta de respaldo institucional en una crisis de esta magnitud.

Con esta concentración, ASAJA Ciudad Real ha querido lanzar un mensaje claro y firme: el sector ganadero no puede más y no está dispuesto a seguir soportando una gestión que pone en riesgo su trabajo, su inversión y el futuro de las explotaciones.

Desde ASAJA Ciudad Real advierten de que estas reivindicaciones no terminan aquí. El sector ganadero continuará alzando la voz hasta obtener respuestas y soluciones reales a sus problemas, y volverá a hacerse oír en la manifestación prevista el próximo jueves 29 de enero en Toledo, donde los ganaderos se movilizarán nuevamente para defender la viabilidad de sus explotaciones y el futuro del medio rural.