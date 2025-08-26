Ganaderos de Córdoba envían 400 toneladas de forraje a los afectados por el incendio de Jarilla gracias a la colaboración de instituciones y particulares

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor) ha organizado un envío de 400 toneladas de forraje (paja, heno y ensilado) para los ganaderos afectados por el incendio de Jarilla, en el norte de la provincia de Cáceres.

La aportación de este forraje la realizan los socios de Agacor de forma gratuita y desinteresada, mientras que el envío se realizará en dos fases, debido al volumen de portes a realizar y la disponibilidad de transporte, según han informado en una nota.

La asociación correrá también con parte de los costes de transporte, a la vez que se han realizado gestiones con la Mancomunidad del Valle del Guadiato y la Mancomunidad de Los Pedroches que han puesto a disposición de Agacor una dotación presupuestaria para hacer frente a los costes de distribución.

También han recibido ayuda de algunos Ayuntamientos de estas dos comarcas a nivel particular como Consistorio.

Los envíos de estas 400 toneladas de forraje serán descargados en Jarilla y Villar de Plasencia, puntos de acopio elegidos, donde los agricultores y ganaderos se han organizado para su distribución entre los afectados en camiones más pequeños, para así, poder acceder a las explotaciones ganaderas que tienen más problemas de accesibilidad.

Un primer envío de 11 camiones partirá en la mañana del sábado, 30 de agosto, desde el término municipal de Fuente Obejuna, y a mediados de la primera semana de septiembre, el segundo envío, del mismo número de camiones, que partirá de la localidad de Hinojosa del Duque.

Agacor ha agradecido a sus socios que hayan puesto a disposición el forraje de forma gratuita y desinteresada, a los presidentes de las Mancomunidades del Valle del Guadiato y Los Pedroches por su colaboración, así como a los Ayuntamientos de estas comarcas, que a título individual, también han contribuido a hacer frente a los gastos derivados del transporte», ha destacado el colectivo.

Asimismo, ha hecho hincapié en que en estos momentos de dificultades es cuando el sector agrícola y ganadero, y sobre todo estas dos comarcas ganaderas, debe estar más unido y ser más solidario que nunca, para que los que están sufriendo la pérdida de base forrajera para su ganado tras los incendios forestales «sientan, dentro de lo posible, que la solidaridad de nuestro gremio siempre estará para ayudar a los que nos necesiten».

«Mientras los distintos niveles de las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales entran en el cuerpo a cuerpo repartiendo culpas de lo acontecido y con falta de soluciones, nuestro sector primario, como siempre, será el primero en encabezar ayudas desinteresadas entre las personas que lo necesiten», ha concluido.

(Fotos: ondacerosur.es)