Galicia también decide apostar por la prudencia y extiende las medidas contra la dermatosis nodular hasta febrero

La Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia e ha sumado a otras CCAA y mantendrá las medidas de prevención frente a la dermatosis nodular contagiosa hasta el 1 de febrero de 2026 para proteger la cabaña bovina gallega, pudiendo ser prorrogadas según la evolución epidemiológica.

Según informa la Xunta, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicará el próximo martes, 30 de diciembre, la resolución por la que se da continuidad la estas medidas, cuya vigencia finalizaba el 31 de este mes.

De este modo, sigue estando vigente el período de vigilancia veterinaria oficial de 21 días para todos los bovinos procedentes de explotaciones localizadas fuera de Galicia -con destino a vida-, desde la fecha de su incorporación a la explotación de destino en Galicia.

La totalidad de los animales de las granjas que incorporen bovinos procedentes de otras partes del territorio español o del extranjero quedarán inmovilizados de manera cautelar durante el mismo período de tiempo. Esta inmovilización afectará a los bovinos presentes en la explotación en la fecha de entrada de los nuevos animales.

Asimismo, sigue siendo obligatorio desinsectar todos los bovinos presentes en la explotación a la que se incorporen estos animales, así como todos los vehículos de transporte de ganado que realicen movimientos de entrada a Galicia, tanto para vida como para sacrificio, y, en este último caso, manteniéndose la posibilidad de su entrada siempre que sean trasladados directamente a matadero.

Con todo, sigue permitida la celebración de ferias, certámenes, subastas, mercados y concentraciones de ganado bovino en Galicia con finalidad comercial, con animales procedentes de explotaciones gallegas.

En el caso de la celebración extraordinaria de concursos, certámenes, subastas y exhibiciones de ganado bovino, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección General de Ganadería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias.