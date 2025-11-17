Francia anuncia hasta 4 millones de euros para ayudar a los afectados por la gripe aviar y cubrir las pérdidas por el cese de la producción

La ministra de Agricultura, Agroalimentación y Soberanía Alimentaria de Francia, Annie Genevard, anunció este lunes 17 la puesta en marcha de un programa de compensación económica de hasta 4 millones de euros para los avicultores afectados por la epidemia de influenza aviar altamente patógena (gripe aviar) durante el periodo 2024-2025.

El programa, financiado con un presupuesto máximo de 4 millones de euros, busca cubrir las pérdidas ocasionadas por el cese de la producción en granjas ubicadas en zonas reguladas, donde las restricciones de cría y traslado de aves de corral fueron necesarias para contener el brote.

Según Genevard, las pérdidas derivadas de estas medidas sanitarias podrán ser compensadas hasta en un 90%.

Los beneficiarios serán los avicultores de aves acuáticas, gallináceas y palomas localizados en zonas de protección y de vigilancia que hayan sufrido pérdidas económicas durante la epizootia.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse próximamente a través de un servicio en línea gestionado por FranceAgriMer.

Con esta medida, el gobierno francés pretende aliviar el impacto económico del brote de influenza aviar sobre el sector avícola y garantizar la sostenibilidad de la producción nacional.

En España, el Gobierno no habla de ayudas pero el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, afirmó este lunes que no ve riesgo de escasez de huevos en España ante los casos de gripe aviar que han llevado al Gobierno a decidir confinar todas las aves que se crían al aire libre como prevención ante el impacto actual y la previsible llegada de aves migratorias infectadas desde el norte de Europa.

«No, no, en absoluto», declaró tras ser preguntado por si ve riesgo de escasez de huevos en España, a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura y Pesca de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas. Planas explicó que España tiene una producción nacional «de un 120 %» y que se exporta «ese 20 %».