Arranca un Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva con muy poco consenso y muchas protestas por la situación del sector

Representantes de las organizaciones agrarias Asaja y Unión por la Ganadería se han concentrado este jueves en Toledo, coincidiendo con la celebración del Foro de Diálogo de la Ganadería Extensiva en España, para denunciar que están atravesando una situación que califican de catastrófica por varios motivos, entre ellos, la serie de enfermedades que azotan al sector.

Por su parte, el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Fernando Miranda, ha inaugurado un Foro, «con una amplia participación de todos los sectores ganaderos», según señala el Ministerio en nota de prensa, donde ha recordado que tiene como objetivo analizar los retos a los que se enfrenta el sector y plantear soluciones y que está incluido en las 43 medidas de apoyo al sector, además de compromiso de legislatura.

Por su parte, la presidenta de Asaja de Toledo, Blanca Corroto, en declaraciones a los periodistas durante la concentración, ha señalado que se han perdido muchas cabezas de ganado, concretamente en ovino han sido 80.000 y la mayoría en Castilla-La Mancha.

Corroto ha señalado que tras las movilizaciones pasadas, el ministerio presentó un documento en el que la «gran olvidada» era la ganadería pese a que está atravesando unos problemas grandes, y además, teme que se vuelva a reactivar en el Parlamento Europeo la normativa comunitaria sobre bienestar animal, que se paralizó por las elecciones europeas del 9 de junio, y que es «asfixiante» para el sector ganadero.

Ha mencionado el problema que se presenta con la tuberculosis y «por el descontrol que hay de la fauna silvestre», por lo que ha lamentado que el ganadero se siente desamparado y con inseguridad jurídica; a lo que se suma, según Asaja, la entrada de productos y de animales vivos de terceros países sin los controles y trazabilidad pertinentes.

«SI IMPLEMENTAMOS MEDIDAS COPIADAS DE EUROPA, LOS RESULTADOS NO SON SATISFACTORIOS Y LLEGAMOS A SITUACIONES COMO LA QUE TENEMOS, DONDE NO VEMOS SOLUCIONES”

Por su parte, el representante de la Plataforma Unión por la Ganadería Javier García Calvillo se ha referido al problema de la tuberculosis en la ganadería de vacuno de carne, «ya que se han implantado en España los mismos métodos y sistemas que en el resto de Europa sin tener en cuenta la idiosincrasia y las peculiaridades del vacuno extensivo en España que no tiene absolutamente nada que ver con el vacuno extensivo en Francia, Alemania o Irlanda».

En España hay un ecosistema único en el mundo, la dehesa, que ocupa la gran mayoría de la zona de vacuno extensivo en el país y que es un sistema de explotación completamente sostenible que lleva funcionando siglos y en el cual hay una interacción directa entre fauna y ganadería.

«Si implementamos medidas copiadas de Europa, los resultados no son satisfactorios y llegamos a situaciones como la que tenemos con el control de la tuberculosis, un punto donde no podemos seguir avanzando y, aunque seguimos sacrificando animales, no vemos la luz al final del túnel, no vemos soluciones», ha lamentado.

García Calvillo ha señalado que eso conduce al abandono de la ganadería en toda esa zona de España, que es «fundamental para el mantenimiento de las zonas rurales, de la dehesa, para el mantenimiento de la economía, de esas familias y de esas zonas».

Respecto al tema de la tuberculosis, ha manifestado que el programa nacional ha dado unos resultados bastante buenos en la cornisa cantábrica, sin embargo, en todo el centro y sur de España, que es el área de la dehesa, los resultados no están siendo buenos, más bien todo lo contrario, por lo que piden un cambio.

Asimismo, la Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, una organización de más de 550 entidades y profesionales del sector, se ha quejado de no estar invitada a pesar de que sí lo fue en el mes de abril cuando estaba convocada inicialmente este Foro.