FoieGrasEspañol en Navidad. Un producto típico, para unas Navidades atípicas para un sector en crisis

Se aproximan unas navidades atípicas, que nunca hubiésemos podido imaginar. Unas fiestas en las que echaremos de menos villancicos por las calles y cenas de navidad con amigos y familiares, con la esperanza de que pronto todo volverá a ser como antes. Aunque este año muchas cosas sean diferentes y estén fuera de nuestro control, nunca se perderá la ilusión por mantener las tradiciones navideñas. No dejemos de poner el árbol de Navidad, de comprar un calendario de adviento, de celebrar las doce campanadas, de compartir tiempo con nuestra familia y, cómo no, de disfrutar de la gastronomía típica de estas fechas en nuestras mesas, en las que uno de los protagonistas que no puede faltar es el #FoieGrasEspañol.

En palabras de Enrique de Prado, presidente de la Asociación Interprofesional de las Palmípedas Grasas (Interpalm), «el sector está atravesando unos momentos muy complicados con la falta de turismo y el cierre al público de la restauración, que supone un 70% del total de las ventas. Confiamos en que estas fechas, en las que se realiza en torno al 30% de la facturación anual, los consumidores mantengan la tradición y continúen apoyándonos incluyendo nuestros productos en sus menús navideños.»

El foie gras y los productos que se obtienen del pato son unos de los alimentos más selectos y apreciados por los chefs, pero también por los consumidores de todo el mundo. Un producto presente en muchas recetas por su versatilidad y calidad, que se puede consumir en distintos formatos como son el foie gras entero, el bloc de foie gras, el mi-cuit de foie, el parfait de foie o la mousse de foie.

Además del foie gras, del pato también se puede disfrutar de otros productos como son el magret, el confit de pato, las mollejas o el jamón. Se trata de productos exquisitos, que vestirán nuestras mesas con espíritu navideño, con elaboraciones como una tosta de bloc de foie gras con mermelada de frutos rojos, un delicioso plato de jamón de pato o un confit de pato con salsa de pera, cebolla y Pedro Ximénez. Consulta más recetas en la web www.elfoiegras.es/recetas

En estas fechas tan señaladas, la asociación quiere trasladar un mensaje de agradecimiento a los consumidores por seguir confiando en ellos y en sus productos, con la intención de ayudar a que estas celebraciones no dejen de ser especiales y para ensalzar la emoción propia de estos días, animando a no perder la esperanza, a mantener la ilusión y a continuar apoyando a todas sus empresas y ganaderos. Ellos, que durante el confinamiento no dejaron de trabajar para poder seguir proporcionando su producto y garantizar el abastecimiento.

El #FoieGrasEspañol es un producto de calidad que de la Interprofesional esperan que siga llenando las casas de los españoles y traiga nuevas ilusiones y propósitos en este año nuevo y en estas navidades atípicas.

Interpalm os desea unas felices fiestas que, a pesar de la distancia que nos pueda separar de nuestros seres queridos, debemos hacer que sean lo más especiales posibles. Por ello y para alegrar estas Navidades os proponemos una exquisita receta de pato para seis comensales.