FMC vence en las categorías a la mejor línea de Investigación y mejor Bioestimulante del Sector en los Crop Science Awards

FMC ha sido reconocida con los premios Agrow Awards, los que son considerados los galardones más prestigiosos de la industria en la protección de cultivos a nivel mundial, en la gala anual de Crop Science Awards 2020. En esta edición, celebrada el pasado 5 de noviembre en Filadelfia (EE.UU.), la compañía FMC Agricultural Solutions ha conseguido dos de los más importantes galardones, al ganar en las categorías de Mejor Línea de I+D (Best R&D Pipeline) y Mejor Nuevo Producto Biológico (Best New Biological Product).

Estos galardones del Crop Science Awards 2020 reconocen las mejores innovaciones científicas y tecnológicas así como las mejores iniciativas de liderazgo en la industria mundial de la protección de cultivos, a través de 12 categorías. Los premiados se eligen entre todas las propuestas recibidas desde todo el mundo y son otorgados por un distinguido grupo de jueces con reconocido prestigio en el sector.

Así, FMC ha obtenido el reconocimiento a la Mejor Línea de Investigación y Desarrollo, reforzando uno de nuestros pilares y apuestas de futuro de la Compañía. El amplio catálogo de soluciones de FMC se verá reforzado con un gran número de productos innovadores, con nuevos modos de acción y de los que ya se están planificando los lanzamientos para esta década.

A modo de ejemplo, FMC está preparando el lanzamiento de ISOFLEXTM, un nuevo modo de acción en el segmento de herbicidas de cereal. El primer lanzamiento de ISOFLEXTM a nivel mundial será a principios de 2021 en Australia, y será lanzado en el resto de países durante los próximos años, conforme vayan obteniendo los necesarios registros. Además de las soluciones químicas sintéticas, la cartera de FMC también cuenta con un creciente catálogo de bioinsecticidas, biofungicidas, bionematicidas y bioestimulantes, uno de cuyos productos también ha resultado galardonado.

Al recoger este galardón de la Crop Science Awards 2020, la Dra. Kathleen Shelton, vicepresidenta y Directora de Tecnología de FMC, comentó: «Nos complace que nuestra nueva línea de insecticidas, herbicidas y fungicidas, bajo patente de FMC, muchos de ellos con nuevos modos de acción, haya sido reconocida con este prestigioso premio». Para la Dra. Kathleen Shelton «La organización tecnológica de FMC se centra en anticipar las necesidades de los productores, traducirlas en oportunidades potenciales de mercado para dirigir nuestra investigación hacia el desarrollo de productos nuevos, sofisticados y sostenibles que aborden esas oportunidades».

En estos galardones también se ha reconocido a FMC en la categoría de Mejor Novedad en Producto Biológico con su bioestimulante Accudo®, una innovación microbiana valorada por aumentar el rendimiento de los cultivos en más de un 15%, mejorando el desarrollo de las raíces permitiendo aumentar su tolerancia a enfermedades, lo que brinda un aumento en el rendimiento de los cultivos superior en comparación con los productos presentes en el mercado.

Por último, la organización también reconoció a FMC su campaña de marketing para el insecticida Talstar® en aplicaciones de algodón, permitiendo visualizar a los agricultores los efectos nocivos de las plagas y los beneficios del insecticida en un potente formato virtual.

