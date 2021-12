Final de año negro para los cereales, con una sensible bajada de precios en especial en el trigo y la cebada

Parece que el cierre de año no está sentando bien a los precios de los cereales, sobre todo del trigo y la cebada, que han sufrido una sensible bajada; las fábricas han cerrado balance y las ventas están paradas, tampoco ayuda la información de los mercados internacionales en plena campaña en Australia y en Argentina, que prevén un aumento de rendimientos y por tanto de cosecha.

El maíz bajó también 1 euro en tonelada presionado porque estamos inmersos en plena recolección y los almacenes se encuentran desbordados y sin capacidad no solo para secar sino también para recoger la mercancía ya secada; al igual que en el trigo y la cebada, las compras por parte de las fábricas de piensos también se han ralentizado, lo que no ayuda a mitigar el nerviosismo que impera en los compradores y explia una sensible bajada como la que se está viviendo.

Donde no se puede hablar de una sensible bajada de cotizaciones en el sector de ovino de carne, que ha vivido una subida generalizada marcando 6,30 euros kilo vivo los lechazos y cabritos, impulsados por el aumento comprador en estas fechas navideñas.

En el sector de los forrajes nueva subida para la alfalfa, que ya cotiza a 183 euros la tonelada, el alto precio de los cereales parece ser la causa de este incremento en la cotización al haber más demanda.

COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRÍCOLA Y GANADERA 15-12-21 DE LA LONJA DE LEÓN



Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén

(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)

CEREALES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Trigo Pienso 282,00 278,00 ▼ Cebada 272,00 265,00 ▼ Triticale 272,00 268,00 ▼ Centeno 262,00 262,00 = Avena 260,00 260,00 = Maíz * 277,00 276,00 ▼

*Maíz destino secadero

ALUBIAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg €/kg Canela 1,35 1,35 = Negra 3,20 3,20 = Palmeña Redonda 1,70 1,70 = Planchada 1,35 1,35 = Plancheta 1,65 1,65 = Pinta 1,00 1,00 = Riñón de León 1,20 1,20 = Redonda 1,20 1,20 =

PATATAS COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Agria 170,00 170,00 = Jaerla 150,00 150,00 = Kennebec 200,00 200,00 = Red Pontiac 180,00 180,00 = Red Scarlett 140,00 140,00 = Hermes 150,00 150,00 = Yona 140,00 140,00 =

FORRAJES COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/t €/t Alfalfa paquete rama 174,00 183,00 ▲ Alfalfa paquete deshidratado 245,00 245,00 = Paja 1ª (Cebada) 30,00 30,00 = Veza forraje de 1ª 140,00 140,00 = Forraje 110,00 110,00 =

LECHE DE VACA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/Litro €/Litro Hasta 15.000 Litros/Mes 0,345 0,345* =

* Precio leche entregada sept-octub-nov-dic

3,7 Materia Grasa

3,10 Proteína

LECHE DE OVEJA Y DE CABRA COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. Euros/E.Q. Euros/E.Q. Leche de oveja 0,0841 0,0841* = Leche de cabra 0,0901 0,0901* =

E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes noviembre

Media provincia León E.Q. mes noviembre leche oveja 13,54 y leche cabra 9,94 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).

OVINO COTIZACION ANTERIOR COTIZACION ACTUAL DIF. €/kg Vivo €/kg Vivo Lechazos hasta 12 kg. 6,00 6,30 ▲ Cabritos hasta 11 kg 6,00 6,30 ▲ €/Unidad €/Unidad ▲ Corderos 12,1-15 kg 72,00 76,00 ▲ Corderos 15,1-18 kg 80,00 90,00 ▲ Corderos 18,1-23 kg 82,00 92,00 ▲ Corderos 23,1-27 kg 90,00 100,00 ▲ Corderos 27,1-35 kg 100,00 110,00 ▲ Ovejas vida merino 90,00 90,00 = Ovejas vida leche 90,00 90,00 = Ovejas vida Assaf * 100,00 100,00 = Ovejas sacrificio 1ª 65,00 85,00 ▲ Ovejas sacrificio 2ª 25,00 35,00 ▲

* Sin carta