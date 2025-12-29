Fijada en 903 hectáreas la superficie autorizada para nuevas plantaciones de vid en 2026 y las restricciones al cava en los próximos 3 años

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha fijado en 903 hectáreas la superficie autorizada para nuevas plantaciones de vid en 2026 y ha delimitado que en la zona de la Denominación de Origen (DOP) Cava se restrinja, como máximo, de 0,1 hectáreas/año para los años 2026, 2027 y 2028.

Agricultura ha aprobado dos resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este sábado, que establecen las superficies autorizadas para nuevas plantaciones de viñedo.

La superficie de 903 hectáreas corresponde al 0,1 % de la extensión plantada de viñedo a 31 de julio de 2025, según el texto de una de las resoluciones.

A más tardar el 30 de diciembre de cada año, el Ministerio fija la superficie que se podrá conceder en el ejercicio siguiente para autorizaciones para nuevas plantaciones en España y que deberá ser superior al 0 % y como máximo del 1 % a nivel nacional de la superficie plantada a 31 de julio del año anterior.

Por otro lado, Agricultura ha decidido que la superficie disponible para autorizaciones de nueva plantación en la zona geográfica delimitada por la DOP «Cava» será, como máximo, de 0,1 hectáreas/año para los años 2026, 2027 y 2028.

Además, en las áreas delimitadas por la DOP «Cava» no se concederán solicitudes de autorizaciones de replantaciones de viñedo que destinen su producción a la elaboración de vinos con esa denominación, por entender que puede suponer un riesgo de devaluación significativa de la DOP.

Agricultura también ha publicado las decisiones adoptadas en 2025 por las comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva plantación en el ámbito de las DOP Ribera del Duero y Rueda, en Castilla y León, y «Txacoli de Bizkaia» y «Txacoli de Getaria, en el País Vasco.