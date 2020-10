Fertiberia TECH se adhiere al sistema de reciclado de envases de SIGFITO para avanzar en sostenibilidad

Fertiberia TECH ya está adherida al sistema de recogida y reciclado de envases de SIGFITO, que le ha otorgado el logo de calidad que permite a sus agricultores reciclar los envases de fertilizantes, bioestimulantes y nutricionales de la compañía en cualquiera de los más de 5.000 puntos en todo el territorio nacional.

A partir de ahora, los agricultores que compren fertilizantes Fertiberia TECH podrán acceder al sistema de recogida SIGFITO, que está autorizado en las 17 CC.AA., pudiendo reciclar de forma fácil y cómoda todos los envases. Además, al reciclar los envases en los puntos de recogida de SIGFITO, los agricultores pueden justificar el cumplimiento con la normativa a través del albarán de entrega, que deberán solicitar una vez realizado el depósito de los envases.

La adhesión de Fertiberia TECH a SIGFITO surge del compromiso firme con la agricultura sostenible, al respeto por el medio ambiente y a frenar la emergencia climática que está sufriendo el planeta. La apuesta de Fertiberia TECH por la tecnología más avanzada en fertilización, para buscar la máxima eficiencia con el mínimo impacto ambiental, no es suficiente si no se acompaña de una estrategia de sostenibilidad que abarque todo lo que denominamos Buenas Prácticas Agrarias: el cuidado de los suelos, el ahorro de agua, el correcto uso y limpieza de los equipos de aplicación, el reciclado de los envases, etc.

Recordemos que Fertiberia TECH es la marca del Grupo Fertiberia que incorpora los abonos especializados de más alta calidad, precisión y tecnología, avalados por años de comprobación agronómica en los diferentes cultivos. El concepto «TECH» comprende todo un trabajo conjunto, desde la investigación y el desarrollo en colaboración con universidades y centros de investigación, hasta el apoyo técnico/comercial al agricultor.

Fertiberia TECH ha desarrollado así un catálogo de productos líderes en el mercado y tecnológicamente innovadores para garantizar los mejores resultados. Además, Fertiberia Tech cuenta con una red de distribución seleccionada y un equipo amplio y experimentado de técnicos que asegura el asesoramiento a los agricultores y un eficaz servicio post-venta.