FERCATUR 2022 cierra sus puertas afianzándose como una feria referente “que busca seguir creciendo”

La Feria de la Caza, Pesca y Turismo de Naturaleza (FERCATUR 2022), celebrada en el Pabellón Ferial de Ciudad Real, ha cerrado sus puertas arrojando un balance muy positivo desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo convirtiéndose en una feria referente del sector. En términos de asistencia, las cifras han sido muy similares a las de la edición anterior por lo que unas 25.000 personas han visitado esta feria, entre ellas, muchos visitantes de diferentes puntos de Castilla-La Mancha y de otras regiones.

El presidente del Comité Organizador y presidente de FECIR, Carlos Marín, ha asegurado que “FERCATUR es una feria pionera que ya se ha asentado como una feria referente en el sector cinegético y turístico, que ha sabido captar la atención no sólo de cazadores y aficionados al mundo de la caza sino también de la población en general que ha querido acercarse a este escaparate y disfrutar con todo lo que la feria ofrecía, en definitiva, una feria de referencia que busca seguir creciendo”.

“La gente ha venido con muchísima ilusión y muchísimas ganas, hemos vuelto a ver a los niños y a las familias en FERCATUR y ya estamos pensando en la edición de 2023”, apuntaba Marín quien recordaba que “FERCATUR tiene ese regusto y ese nombre que conocen todos los cazadores, Ciudad Real y Castilla-La Mancha son el epicentro de la caza y eso es un reclamo para que la gente venga a FERCATUR y un acicate para nosotros para hacerlo cada año mejor”.

Carlos Marín ha resaltado que “el mundo de la caza mueve mucho y FERCATUR es una feria referente que tiene mucho impacto en Ciudad Real” y ha señalado que debe seguir siendo un “FERCATUR vivo y activo, que muestre la riqueza y el empleo que genera la caza, además de promover el respeto hacia los animales”.

El presidente de FECIR ha animado a quienes critican la caza a venir a nuestros pueblos y a conocer nuestra cultura “porque desde ese urbanismo intolerante no se puede entender el campo” y ha añadido que “la España vaciada no está dispuesta a desaparecer, nos vamos a reivindicar y les vamos a dar muchas lecciones todavía”.

Asimismo, ha dado las gracias a todos los expositores por seguir confiando en FERCATUR y a las numerosas entidades que se han volcado para que FERCATUR salga adelante un año más y haya sido un rotundo éxito loghrando ser una referia referente del sector.

Respecto a las novedades introducidas este año, el presidente de FECIR ha resaltado que han funcionado muy bien y han sido muy bien acogidas por la población. Concretamente, el concurso y la charla ofrecida por influencers cinegéticos, las actividades de cocina en familia, la exhibición de caza con hurones y el taller de iniciación a la cetrería han tenido un gran calado.

Importante también fue el homenaje realizado a Patxi Andión en el que numerosas personalidades del mundo de la caza ensalzaron la figura de este polifacético hombre, que fue un gran defensor de la actividad cinegética y de la naturaleza, además de uno de los asesores del futuro Museo de la Caza y la Naturaleza.

CAZA Y SALUD



En la última jornada, FERCATUR ha incidido en cómo cazar sin poner en riesgo la salud. El científico titular de IREC-CSIC, Francisco Ruiz, ha ofrecido una conferencia en el stand del Museo de la Caza y la Naturaleza en la que ha mostrado al sector cinegético cuáles son las enfermedades e infecciones más comunes que pueden transmitir las especies silvestres y los animales cinegéticos, así como la forma de prevenir su contagio a los seres humanos.

En este sentido, ha recordado que hay una gran diversidad de infecciones como las que transmiten las garrapatas o el consumo de carne mal cocinado.

Por ello, los cazadores deben conocer los riesgos para saber que si tienen algún síntoma deben ir a un centro de salud y decir que han estado cazando, además de comprobar si tienen alguna picadura, utilizar guantes si tienen que viscerar o procesar bien la carne siguiendo el protocolo de higiene adecuado.

COCINAR CARNE DE CAZA EN PAREJA O FAMILIA

Entre las últimas propuestas de esta edición de FERCATUR, destaca la actividad ‘Cocina con Aurora’, en la que han participado doce personas que han cocinado en pareja. La jefa de cocina de Mesón Octavio y Sol Repsol, Aurora García, ha elaborado un tartar de salchichón de ciervo y un lomo de venao macerado en aceite de oliva, unos pasos que han ido siguiendo los asistentes a esta actividad convirtiéndose en auténticos chefs por una hora.

En formato “máster chef, máster Ática”, los participantes han elegido los ingredientes y han aprendido técnicas como el envasado al vacío. Todos ellos han sido sometidos a la valoración de un jurado presidido por la presidenta de Ática, Ángela Ormeño, entidad organizadora de esta actividad. Belén García, de Mesón Octavio, ha resaltado que “la caza es el motor impulsor económico de nuestro restaurante, conocemos la caza muy bien, es nuestro día a día y nuestra esencia” y, tras recordar que Ciudad Real puede ser perfectamente la capital de la caza, ha añadido que “la carne de caza no es dura, no es fuerte y la carne de jabalí, venao, etcétera es la única carne roja que no es tratada hormonalmente”.

Por otro lado, varias familias han participado en otra de las actividades gastronómicas de FERCATUR. Carlos García Urda, del restaurante Sopa Boba, ha sido el encargado de dirigir esta actividad en la que personas de todas las edades han podido elaborar fideuá vegetal con chuleta de conejo y arándanos, a las órdenes del reconocido chef en una actividad organizada por la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Una feria referente también ha contado con la visita del Balonmano Alarcos, cuyos jugadores y presidente han recorrido las instalaciones adentrándose también en el mundo de la caza.

Durante todo el fin de semana, la feria ha contado con más de sesenta actividades técnicas, lúdicas y gastronómicas para todos los públicos, como conferencias, talleres, exhibiciones, exposiciones, concursos y showcookings de cocina cinegética. Unas 200 personas han disfrutado cocinando y saboreando los platos elaborados con carne de caza de la mano de destacados chefs.

Organizada por la Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR) y patrocinada principalmente por la Diputación Provincial, FERCATUR ha contado con la colaboración de numerosas instituciones, entidades y asociaciones, como el Ayuntamiento de Ciudad Real, IMPEFE, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Globalcaja.