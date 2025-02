Fendt 600 Vario ha ganado el premio a la Máquina del año en la LAMMA 2025 del Reino Unido, la feria de maquinaria agrícola que abre el año

Fendt 600 Vario ha ganado el premio a la Máquina del año en la LAMMA 2025 del Reino Unido, una feria de maquinaria agrícola que tradicionalmente el pistoletazo de salida al nuevo año. Allí, Fendt recibió la primera medalla de oro del año por el Fendt 600 Vario, que fue galardonado como Máquina del año.

«Estamos encantados de haber sido galardonados con el premio a la Máquina del Año 2025 a la innovación en la LAMMA», afirma Martin Hamer, director de Ventas de Fendt para Europa Noroccidental. «Esta máquina se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones. Con su fantástica maniobrabilidad y su excelente relación potencia-peso, el 600 Vario es muy adecuado para la agricultura de Reino Unido. Ya se han entregado las primeras unidades y estamos deseando poner en marcha una amplia campaña de demostraciones en los concesionarios esta primavera.»

El jurado declaró que la serie 600 de Fendt redefine el mercado de tractores de gama media con su combinación de tecnología avanzada, comodidad para el operador y eficiencia. Con cuatro modelos (164-224 CV), incorpora innovaciones de los tractores Fendt de mayor tamaño, adaptadas a los agricultores del Reino Unido e Irlanda, donde el 62% de las ventas de Fendt en 2023 se situaron en la gama de 130-220 CV.

Incorpora la cabina FendtONE, que combina el confort con una interfaz intuitiva tipo iPad, estandarizando los controles en toda la gama Fendt. Innovaciones como la gestión de la presión de los neumáticos VarioGrip mejoran la productividad, ahorrando diésel y aumentando la fuerza de tracción. Compacta pero potente, la serie Fendt 600 ofrece una flexibilidad inigualable, por lo que resulta ideal para empresas agrícolas de todos los tamaños.

En la LAMMA de este año, Fendt presentó una amplia gama de maquinaria, desde la tecnología de recolección de forraje con el nuevo rastrillo central Fendt Former C, hasta las rotoempacadoras y la tecnología de recolección Fendt Rotana 160 V Combi. Por primera vez, Fendt expuso en la feria una cosechadora de sacudidores Fendt 5275 C de la serie C de Fendt. La serie Fendt Corus 500 se lanzó al mercado en 2022 y pertenece al segmento de potencia de hasta 260 CV.

El tractor Fendt 600 Vario se presentó por primera vez en Gran Bretaña, junto con otras máquinas muy conocidas, como el Fendt 200 VFP Vario y el tractor de orugas Fendt 1100 Vario MT.