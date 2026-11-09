Fegasur celebra por todo lo alto sus bodas de plata: la Feria de la Ganadería y la Agricultura de Jerez cierra una edición histórica

Tras tres años de intentarlo pero no poder sacar adelante Fegasur, la Feria de la Ganadería y la Agricultura que organiza la Diputación de Cádiz en el recinto ferial de Ifeca, en Jerez, la gran ganadera de la provincia feria ha podido celebrar sus bodas de plata por todo lo alto, tanto en número de animales como en asistentes, con en torno a 10.000 personas las que han pasado entre los días 6 y 8 de noviembre por las instalaciones.

La feria ha cumplido en esta edición sus bodas de plata consolidándose como una “cita esencial para segmentos estratégicos de la provincia”, como destacó en el acto de apertura institucional la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

En esta edición, que se clausuró este domingo 8 de noviembre, se pudo contemplar más de 600 cabezas de ganado, lo que supone un importante incremento respecto a la cantidad de la última edición -concretamente un 8,6% más-.

De este modo, ha habido en el recinto de C-Ifeca ejemplares de razas bovina, ovina, porcina, caprina, equina y aviar. Igualmente, el numeroso público, mucho del mismo de escolares y pequeños, pudo visitar los 25 estands que se ubican en la zona comercial, donde se exhiben productos y servicios relacionados con maquinaria agrícola y ganadera, alimentación, sanidad, asociaciones de criadores, asociaciones empresariales, equipamiento animal, automoción o ropa de trabajo.

Almudena Martínez ha agradecido el trabajo que se ha realizado desde el Área de Transición Ecológica de la Diputación, cuyo responsable, el vicepresidente segundo Javier Vidal también ha intervenido en este acto, para hacer posible el desarrollo de FEGASUR. También ha destacado el apoyo de la Junta de Andalucía, la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto, las asociaciones de criadores de ganado, las asociaciones de defensa sanitaria del ganado y a ASAJA, COAG y UPA en la provincia gaditana

La presidenta ha recordado que uno de los momentos culminantes de la Feria fue la Subasta Nacional de Ganado, así como la actividad comercial y la exposición de ganado, la presidenta de la Diputación ha puesto el acento en la planificación de actividades para todos los públicos que en esta ocasión se refuerzan con ‘Todos en Fegasur’, un programa para dar a conocer la riqueza de la producción agrícola y ganadera de la provincia de Cádiz.

Con este apoyo, la Diputación de Cádiz mantiene una apuesta firme por el sector primario de la provincia. Como datos, la presidenta ha señalado que en el actual mandato se han destinado 6,6 millones de euros en subvenciones a la ganadería, la agricultura y la pesca. Se trata de “un esfuerzo para reforzar una actividad económica esencial, modernizar los sistemas de producción y fijar población en entornos rurales”.

Además, desde la institución se llevan a cabo programas para preservar las razas autóctonas y se está acometiendo la remodelación del Centro Experimental Agrícola y Ganadero (CEAG) de la propia Diputación, donde estará el primer laboratorio de reproducción ganadera de Andalucía.

También el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT) de la Diputación Provincial ha contado con un estand en el que su personal técnico ha dado a conocer los distintos proyectos de cooperación transfronteriza (España-Portugal) que se gestionan desde dicho organismo. Concretamente, el IEDT ha presentado en Fegasur dos proyectos Interreg aprobados en el marco de la 6ª convocatoria de Cooperación Territorial Europea Interreg-POCTEP 2021-2027: INNOPYME y AGROSOCIAL PLUS, cofinanciados en un 75% por la Unión Europea a través de fondos FEDER. Para ello se ha celebrado la jornada ‘Innovar con los pies en el campo’. En la misma se ha hablado de innovación, digitalización e inteligencia artificial para la ganadería, la agricultura y la empresa rural, presentando experiencias reales, encuentros profesionales donde debatir y descubrir qué mejorar, cómo hacerlo y por dónde empezar.