Fallece un hombre al quedar atrapado bajo un tractor agrícola cuando trabajaba en Espartinas

Un hombre ha muerto este martes 18 en un accidente con un tractor agrícola en Espartinas, según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Andalucía. El accidente ha ocurrido a las nueve y media de la mañana. A esa hora los Bomberos de la Diputación fueron requeridos por la Guardia Civil para rescatar a una persona que había quedado atrapada bajo un tractor agrícola en la urbanización El Señorío.

El centro coordinador del 112 avisó también a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES 061), a la Guardia Civil y a la Policía Local. Los bomberos confirmaron la muerte del hombre, del que no han trascendido más datos.

El accidente se produjo por el vuelco del tractor y el trabajador quedó atrapado bajo el vehículo. Los Bomberos del Aljarafe elevaron la carga con cojines neumáticos para poder acceder hasta el cuerpo del tractorista y rescatarlo. La Policía Local indicó que el suceso se produjo en una finca en la que el tractorista realizaba un trabajo, por lo que puede ser considerado como accidente laboral. Por eso, el centro coordinador informó del siniestro a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

QUEJAS POR LA FALTA DE MEDIO DE BOMBEROS QUE PROVOCARON LA DESTRUCCIÓN DE UN TRACTOR POR UN INCENDIO

Por otro lado, desde el sindicato SLG ha denunciado la ausencia de un vehículo de extinción de fuegos que acabó provocando que un tractor agrícola acabara calcinado por falta de efectivos para apagar las llamas.

Según la organización, un agricultor sufrió un accidente mientras realizaba labores agrícolas en una finca de la parroquia de Labrada (Guitiriz), prendiendo fuego en el tractor que manejaba.

En cuanto empezó el incendio, llamó al 112, que derivó el aviso al Ayuntamiento de Guitiriz, que posee un vehículo de bomberos. Sin embargo, el consistorio guitiricense se excusó de su deber de asistir la emergencia aduciendo que no tenían chófer para el vehículo de extinción de fuegos. Al final, tuvieron que acudir los bomberos de Vilalba, pero su camión no pudo acceder a la zona del incendio, por lo que tuvieron que pedir la colaboración del vecindario y utilizar otro tractor con una cisterna cargada de agua para extinguir las lapas, pero cuando se pusieron con las labores de extinción ya no había nada que hacer.