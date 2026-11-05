Fademur y las elecciones 29N: «Ninguna mujer rural sin poder emprender, ninguna invisible en el campo, ninguna obligada a irse para trabajar»

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha presentado sus propuestas de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de que las necesidades y derechos de las mujeres que viven y trabajan en el medio rural ocupen un lugar central en las políticas de la próxima legislatura.

Las propuestas planteadas por la organización parten de una premisa: no puede haber igualdad entre mujeres y hombres si las mujeres rurales quedan fuera de las políticas públicas, ni puede garantizarse el futuro de los pueblos sin contar con ellas.

El documento recoge medidas en materia de empleo, emprendimiento, titularidad compartida, violencia de género, salud, cuidados, envejecimiento, participación y servicios públicos, y reclama que la perspectiva rural se incorpore de forma transversal al diseño de las políticas públicas.

MÁS OPORTUNIDADES PARA EMPRENDER Y TRABAJAR EN EL MEDIO RURAL

FADEMUR reclama un estatuto para proteger y apoyar a las mujeres rurales en toda España, así como un programa estatal estable de apoyo a las emprendedoras rurales, con financiación plurianual y ayudas a fondo perdido para la creación, modernización y consolidación de negocios liderados por mujeres en municipios pequeños y zonas en riesgo de despoblación.

Entre sus propuestas se encuentra también la recuperación de una tarifa plana rural para autónomas, con una cuota reducida durante al menos 24 meses; la creación de mecanismos de microcrédito y garantías públicas que permitan acceder a financiación sin aval personal o familiar; y una red territorial de acompañamiento presencial que acerque el apoyo al emprendimiento a las propias comarcas.

La organización propone además introducir criterios de proximidad, circuito corto y perspectiva de género en la contratación pública de alimentos para servicios como comedores escolares, hospitales y residencias, con el objetivo de generar mercados estables para las cooperativas y negocios liderados por mujeres rurales.

RECONOCER A LAS MUJERES QUE YA SOSTIENEN LAS EXPLOTACIONES FAMILIARES

FADEMUR considera prioritario acabar con la invisibilidad de las mujeres que trabajan en las explotaciones familiares sin que su trabajo tenga el correspondiente reconocimiento legal y económico.

Para ello propone reformar la Ley 35/2011 dentro de la futura Ley de Agricultura Familiar y Profesional para facilitar la detección y regularización de las situaciones de trabajo efectivo, hacer realidad el derecho a compensación económica y consolidar de forma permanente la bonificación del 40 % de la cuota a la Seguridad Social de las personas cotitulares.

Asimismo, plantea simplificar los trámites mediante una única inscripción para la titularidad compartida y establecer una prioridad obligatoria para las explotaciones de titularidad compartida y femenina en las intervenciones de la PAC.

EMPLEO DE CALIDAD Y SERVICIOS PARA PODER QUEDARSE

La organización reclama un Plan Estatal de Empleo para las Mujeres Rurales, con objetivos cuantificados de contratación e inserción, así como medidas para aumentar la presencia femenina en la formación profesional vinculada a los empleos técnicos del campo.

También propone condicionar determinadas ayudas públicas a una presencia mínima del 40 % de mujeres en los órganos de dirección de cooperativas agroalimentarias y organizaciones agrarias y mejorar la movilidad de las mujeres mediante transporte a demanda y ayudas al desplazamiento.

FADEMUR plantea además una ventanilla única rural por comarca que facilite la información y tramitación de ayudas y reclama la creación de un órgano estatal de participación de las mujeres rurales, con capacidad de emitir informes sobre las normas y planes que les afecten.

UNA RESPUESTA ESPECÍFICA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS PUEBLOS

Las propuestas incorporan un bloque específico dedicado a la violencia de género en el medio rural. FADEMUR reclama que todas las políticas públicas contra esta violencia incorporen desde su diseño un “Mecanismo de garantía rural”, que permita evaluar su accesibilidad, conectividad, confidencialidad y viabilidad en los municipios más ruralizados.

Entre las medidas planteadas se encuentran también una red comarcal de atención integral con equipos itinerantes, financiación plurianual para los pequeños ayuntamientos y mancomunidades, la extensión de los equipos especializados de la Guardia Civil a todas las comarcas y la integración de todos los ayuntamientos en el sistema VioGén.

La organización reclama, además, reforzar la detección de la violencia desde la atención primaria y las farmacias rurales, garantizar una justicia de proximidad y reconocer la dimensión económica y patrimonial de la violencia contra las mujeres rurales.

SALUD, CUIDADOS Y DERECHOS PARA LAS MUJERES MAYORES

FADEMUR plantea que vivir en un pueblo no pueda determinar un menor acceso a la salud. Entre sus demandas se encuentran una atención primaria presencial y estable, transporte sanitario a demanda, el mantenimiento de las farmacias rurales y la recuperación del seguimiento de las enfermedades crónicas de las personas mayores.

También reclama recursos de salud mental de proximidad, apoyo a las cuidadoras familiares, servicios de dependencia adaptados a la dispersión territorial y el reconocimiento del sobrecoste que implica cuidar en el medio rural.

La organización propone asimismo garantizar alternativas presenciales y telefónicas frente a la brecha digital, mejorar la prevención de la soledad no deseada y reconocer a las mujeres mayores rurales como participantes activas en el diseño de las políticas que afectan a su salud, sus cuidados y su envejecimiento.

“LAS MUJERES RURALES TENEMOS PROPUESTAS Y QUEREMOS PARTICIPAR EN LAS DECISIONES”

Con este documento, FADEMUR reclama que las mujeres rurales sean consideradas interlocutoras imprescindibles en las políticas que afectan al territorio y que su participación no dependa de la voluntad de cada administración. La organización defiende un modelo en el que las mujeres puedan emprender y trabajar en sus pueblos, ser reconocidas por su trabajo en las explotaciones familiares, acceder a servicios públicos de calidad, vivir libres de violencia y participar en las decisiones que determinan el futuro de sus territorios.

Porque, como sintetiza FADEMUR en sus propuestas para el 29-N: “Ninguna mujer rural sin poder emprender. Ninguna mujer invisible en el campo. Ninguna mujer obligada a irse para trabajar”.

FADEMUR hará llegar el documento a todas las formaciones políticas y lo difundirá en las próximas semanas a través de sus canales y sus asociaciones en todo el territorio.