FADEMUR presenta su primer documental: ‘Mujeres de tierra y cielo’, una mirada al emprendimiento rural femenino

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha presentado este jueves en el Cine Paz de Madrid su primer largometraje documental: ‘Mujeres de tierra y cielo»‘, una producción que recoge tres años de evolución del Programa Plan Allen Rural, una iniciativa impulsada por FADEMUR con el apoyo de IKEA en España para promover el emprendimiento femenino en el medio rural.

El evento ha reunido a más de un centenar de asistentes y ha comenzado con las palabras de bienvenida de Teresa López, presidenta de FADEMUR, y Laura Escalante, Project Leader del Plan Allen en IKEA.

Para Teresa López, «los resultados del Plan Allen Rural demuestran que, cuando se apuesta de verdad por las mujeres rurales, el retorno es inmediato: más formación, más emprendimiento y más desarrollo para nuestros pueblos. Las más de mil mujeres que han participado son la prueba de que el talento está en el territorio y solo necesita oportunidades para desplegarse. Este programa ha sido un impulso real para ellas, pero también para la sostenibilidad, la innovación y el futuro del medio rural.»

Por su parte, Laura Escalante ha destacado que «con el Plan Allen buscamos generar un impacto que perdure y transforme la sociedad en el corto, medio y largo plazo. Gracias al trabajo con FADEMUR estamos impulsando la igualdad de oportunidades en el entorno rural, acompañando a mujeres que quieren abrirse camino allí donde viven. Nuestro objetivo es claro: mejorar el día a día de la mayoría de las personas, que tengan las herramientas y una red de apoyo que les permita construir el proyecto de vida que desean».

Tras la proyección, se ha celebrado un cine fórum moderado por Montse Cortiñas, secretaria de FADEMUR, en el que han participado cuatro de las protagonistas del documental junto con el director del largometraje, Israel Coronado, contando sus experiencias y cómo gracias al Plan Allen Rural han conseguido impulsar sus proyectos: Natalia Laínez y Lucía Ibáñez, de «Abejas del Moncayo»; Rocío Torres, de «Torres Filoso» y Esther Veroz, ganadera de vacuno.

PLAN ALLEN: FORMACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORAMIENTO

El documental muestra de forma cercana y emocional la transformación que han vivido más de mil mujeres rurales que han accedido a formación, acompañamiento y asesoramiento para desarrollar sus proyectos en sus pueblos.

Entre 2022 y 2025, el Plan Allen Rural de FADEMUR reforzó de manera decisiva las oportunidades de las mujeres en el medio rural, llegando a más de mil beneficiarias a través de 162 formaciones que sumaron 67.332 horas de aprendizaje especializado.

Entre las formaciones más innovadoras destaca el aprendizaje de vuelo de drones, con 500 mujeres formadas en el uso de esta herramienta que les permite optimizar la gestión de sus explotaciones agrarias, favoreciendo la ruptura de la brecha digital que sigue existiendo en el medio rural.

Otras 811 mujeres se formaron en diversas áreas clave para su profesionalización y poder avanzar en sus proyectos de emprendimiento, como la formación en agricultura regenerativa, de precisión, diversificación agraria o en digitalización en la ganadería extensiva mediante geolocalización.

Además, 746 participantes recibieron acompañamiento individualizado mediante un completo servicio de mentoría que alcanzó las 4.383 horas de asesoramiento, contribuyendo a que 98 agricultoras y ganaderas mejoraran su eficiencia ambiental y su capacidad de adaptación.

Como broche final, 40 mujeres viajaron a Europa para conocer de primera mano proyectos innovadores y ampliar sus perspectivas en el sector. Italia, Francia y Austria fueron los destinos donde emprendedoras de toda España conocieron otras experiencias de emprendimiento rural y extrajeron aprendizajes que han aplicado en sus propios negocios.

HISTORIAS DE MUJERES QUE TRANSFORMAN Y MANTIENEN VIVOS LOS PUEBLOS

«Mujeres de tierra y cielo» visibiliza de forma cercana y emocional la transformación que han vivido decenas de mujeres rurales a través del Programa Allen Rural para hacer realidad sus ideas de negocio.

A través de historias reales, «Mujeres de tierra y cielo» pone rostro y voz al cambio que ya está en marcha en el mundo rural. Natalia, Lucía, Belén, María Eugenia, Teresa y Rocío son las caras del cambio: apicultura profesional, transformación agroalimentaria, inclusión social, innovación tecnológica, relevo generacional y transición ecológica.

– Natalia Laínez y Lucía Ibáñez, responsables de «Abejas del Moncayo» (Talamantes. Zaragoza) que, gracias al programa, han podido construir una nave para almacenar material, impartir formaciones y seguir creciendo.

– Belén Cavestany, que ha transformado su finca de Villanueva de la Vera (Cáceres) en un espacio de producción agroalimentaria y ha creado su propia marca para comercializar sus productos gourmet: «Cavestany Selección».

– María Eugenia Búrdalo, madre y emprendedora que ha comenzado desde cero en la finca familiar en la localidad cacereña de Aldea del Cano, sembrando higueras y produciendo huevos con un fin social: dar visibilidad a la discapacidad y la diversidad funcional a través de su proyecto «Huecoex».

– Esther Veroz, ganadera de ovino en su explotación de La Horcajada (Ávila) que realiza con su ganado la trashumancia tal y como se llevaba a cabo de forma ancestral, implementando la innovación tecnológica del uso de drones.

– Rocío Torres, joven viticultora en Villarobledo, Albacete, que está liderando el relevo generacional en su bodega familiar «Torres Filoso», incorporando venta online, enoturismo y experiencias de degustación.

– Teresa Molina, ganadera de vacuno en el municipio coruñés As Pontes de García Rodríguez que busca transformar su explotación «Roidiz» a un modelo más ecológico, tanto en el cuidado de sus vacas, como en la producción y uso de materiales más sostenibles.

Con este documental, FADEMUR visibiliza no solo los logros del programa, sino también el papel transformador de las mujeres rurales y el impacto real de proyectos que les ofrecen herramientas, recursos y confianza, consiguiendo un desarrollo del medio rural más vivo, sostenible e inclusivo. «Mujeres de tierra y cielo» estará disponible próximamente en distintas plataformas y espacios públicos, con el objetivo de seguir inspirando y derribando barreras para las mujeres rurales emprendedoras.