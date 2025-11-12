FADEMUR gana el Premio Big Good a la Innovación Social por su proyecto Ruraltivity, la lanzadera de emprendedoras rurales creada en 2018

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha sido galardonada hoy con el Premio Big Good a la Innovación Social por su proyecto Ruraltivity, una iniciativa pionera que impulsa el emprendimiento femenino en el medio rural español.

El reconocimiento se ha entregado en el marco de la II Edición de los Premios Big Good, organizados por McDonald’s España, con el objetivo de distinguir proyectos e instituciones que generan un impacto positivo, duradero y sostenible en la sociedad.

Durante el acto de entrega, celebrado en el Real Jardín Botánico de Madrid, se ha puesto de relieve la capacidad de Ruraltivity para conjugar innovación y tradición, dos pilares fundamentales en la revitalización de los entornos rurales y en la promoción del papel de la mujer en el sector agrario.

Paloma Cabral, directora de Impacto Corporativo de McDonald’s España, destacó: «El proyecto Ruraltivity apuesta por la innovación y la tradición, factores clave para avanzar y seguir impulsando el papel de las mujeres rurales en el campo español».

Por su parte, Teresa López, presidenta de FADEMUR, agradeció el reconocimiento y subrayó la relevancia del trabajo colectivo que sustenta esta iniciativa: «Este es un premio que reconoce la trayectoria larga de FADEMUR y de las más de mil mujeres que la componen, pero sobre todo de las más de 600 mujeres que forman parte de Ruraltivity: las que emprenden y las que las acompañan, orientando, asesorando y demostrando que cuando las mujeres nos unimos y trabajamos juntas, somos capaces de todo».

RURALTIVITY: INNOVACIÓN SOCIAL DESDE EL TERRITORIO

Creado por FADEMUR en 2018, Ruraltivity es una lanzadera de emprendedoras rurales que ofrece apoyo integral a mujeres que desean iniciar o consolidar sus negocios en el medio rural.

El programa proporciona formación personalizada, asesoramiento técnico y acompañamiento durante todo el proceso emprendedor, ayudando a transformar ideas en proyectos reales, sostenibles y generadores de empleo.

Desde su puesta en marcha, más de 600 mujeres rurales han participado en Ruraltivity, impulsando actividades que abarcan desde la agroalimentación y la artesanía hasta el turismo rural, los servicios de proximidad o las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

El proyecto no solo fomenta el emprendimiento, sino que también contribuye a frenar la despoblación y a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las zonas rurales, reforzando el papel de las mujeres como agentes de cambio y desarrollo.

UN COMPROMISO COMPARTIDO CON EL MEDIO RURAL, LA SOSTENIBILIDAD Y UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

Con esta distinción, McDonald’s España reafirma su compromiso con el impacto social positivo y la responsabilidad corporativa a través de los Premios Big Good, una iniciativa que reconoce el valor de quienes trabajan para transformar la sociedad desde distintos ámbitos.

Los Premios Big Good nacen del proyecto The Big Good, la plataforma solidaria impulsada por McDonald’s durante la pandemia para apoyar al sector primario español.

En esta segunda edición, los galardones han vuelto a destacar proyectos que unen innovación, sostenibilidad y compromiso social, elementos clave para avanzar hacia un futuro más justo y equilibrado.

FADEMUR, con su trayectoria de más de dos décadas en la defensa de los derechos y la visibilidad de las mujeres rurales, recibe este premio como un reconocimiento a su labor constante por construir un mundo rural más igualitario, emprendedor y con futuro.