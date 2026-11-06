Fademur defiende en el Parlamento Europeo que «el derecho a quedarse en los pueblos no podrá ejercerse sin las mujeres»

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha defendido en el Parlamento Europeo que el futuro de los territorios rurales pasa necesariamente por garantizar la igualdad de oportunidades de las mujeres. La organización ha participado los días 4 y 5 de noviembre en las jornadas “Mujeres rurales en la agenda europea: Igualdad, Cohesión y Desarrollo Rural”, un programa de encuentros y actividades institucionales centrado en el papel de las políticas europeas para hacer frente a las desigualdades territoriales y de género.

La presidenta de FADEMUR, Teresa López, intervino en la audiencia pública “Las mujeres en las zonas rurales y el derecho a quedarse”, celebrada en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo en el marco de la Semana de la Igualdad. En su intervención, defendió que “no habrá derecho a quedarse sin las mujeres” y advirtió de que la despoblación rural no puede abordarse sin atender a las condiciones que dificultan la permanencia de las mujeres en sus territorios.

López señaló que la falta de empleo e ingresos propios, la insuficiencia de servicios y la desigual distribución de los cuidados siguen condicionando las oportunidades de las mujeres rurales. Asimismo, puso de relieve la situación de muchas agricultoras que continúan trabajando como “ayuda familiar”, sin cotizaciones ni ingresos independientes que les permitan construir una trayectoria económica propia.

La presidenta de FADEMUR también destacó la evolución positiva registrada en algunos territorios rurales en los últimos años, donde las mujeres han comenzado a regresar o instalarse, especialmente cuando se han impulsado políticas que contemplan sus necesidades. En este sentido, defendió que la inversión con perspectiva de género resulta determinante para fijar población y favorecer el desarrollo territorial.

FADEMUR RECLAMA QUE LA IGUALDAD SEA UNA CONDICIÓN EFECTIVA DE LAS POLÍTICAS EUROPEAS

Durante la audiencia, la organización trasladó cinco propuestas para que las futuras políticas de cohesión de la Unión Europea incorporen de manera efectiva las necesidades de las mujeres rurales: establecer la igualdad de género como una obligación en la planificación y ejecución de los fondos; garantizar recursos específicos y accesibles para el empleo y el emprendimiento femenino; financiar de forma estable los servicios de cuidados; reconocer y proteger la agricultura familiar y el papel de las agricultoras; y asegurar la participación de las organizaciones de mujeres rurales en el diseño y seguimiento de las políticas.

FADEMUR advirtió de que la posible integración de las políticas de cohesión y de la PAC en nuevos planes nacionales o regionales podría relegar las medidas dirigidas a las mujeres si no se establecen garantías específicas. Por ello, reclamó que la perspectiva de género se incluya de forma obligatoria en la normativa europea, con análisis, presupuestos e indicadores que permitan evaluar su impacto.

“Las mujeres rurales no pedimos privilegios. Pedimos lo mismo que cualquier persona en una ciudad: un trabajo y una vida digna, con servicios cercanos, seguridad frente a la violencia machista y que nuestro esfuerzo conste”, afirmó Teresa López.

UNA AGENDA DE INTERLOCUCIÓN CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS

La participación de FADEMUR en Bruselas se extendió más allá de la audiencia pública y comprendió diferentes espacios de diálogo político e institucional sobre el futuro de las mujeres rurales y de los territorios.

El programa comenzó con una reunión de trabajo de la delegación socialista española en el Parlamento Europeo para abordar sus prioridades, en la que participaron, entre otras representantes, Iratxe García, Leire Pajín y Lina Gálvez, junto a Rosa Serrano.

Posteriormente, se celebraron sesiones centradas en el derecho a permanecer en los territorios y en las oportunidades de las mujeres rurales en el marco de la Política Agraria Común y de los fondos de cohesión. Estos encuentros contaron con la participación de representantes parlamentarios como Marcos Ros, Cristina Maestre y Ricard Ramon, así como de Rosa Serrano.

La agenda institucional incluyó también una reunión de la delegación de FADEMUR con el gabinete del comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, en la que se abordaron el futuro del medio rural y la incorporación de la perspectiva de género a las políticas europeas. La delegación mantuvo asimismo un encuentro con representantes del gabinete del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, para intercambiar puntos de vista sobre la futura Estrategia del Derecho a Permanecer.

Durante la jornada del 5 de noviembre, FADEMUR ha continuado esta interlocución con una reunión con Diletta Zonta, de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG REGIO), en torno a la próxima Estrategia del Derecho a Permanecer. También ha participado en un intercambio con el gabinete de Raffaele Fitto sobre el desarrollo de esta futura estrategia.

La organización ha trasladado en estos espacios la importancia de que las políticas europeas tengan en cuenta las realidades de las mujeres rurales y contribuyan a garantizar condiciones de vida, empleo y acceso a servicios que permitan elegir permanecer en los pueblos.

“MUJERES DE TIERRA Y CIELO”, UNA MIRADA A LAS MUJERES RURALES

La programación incluyó además la proyección del documental Mujeres de Tierra y Cielo, presentado por Montserrat Cortiñas, secretaria de FADEMUR. La actividad permitió acercar al Parlamento Europeo la realidad y las experiencias de las mujeres rurales, así como su contribución al sostenimiento social, económico y cultural de los territorios.

“El derecho a quedarse no es una frase bonita. Es una promesa. Y las promesas se cumplen con presupuesto, con indicadores y con voz para quienes las viven”. Con esta idea, Teresa López resumió el sentir de toda la delegación que acudió a Bruselas y el del resto de mujeres rurales, colocando a estas en la agenda europea para que las instituciones las sitúen en el centro a la hora de tomar las decisiones que afectan al futuro de los pueblos y a la cohesión territorial.