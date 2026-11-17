La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur ) ha culminado el programa Guardianas de la Cultura Rural, una iniciativa destinada a apoyar a las mujeres rurales vinculadas al sector cultural, fortalecer sus proyectos y contribuir a la preservación y difusión del patrimonio cultural de los territorios.

El programa supone la consolidación de una línea de actuación específica para las mujeres rurales del ámbito cultural, dando continuidad al trabajo que Fademur desarrolla desde hace años en favor del emprendimiento femenino rural. Su puesta en marcha responde a la identificación de una necesidad concreta: reducir el aislamiento de las mujeres creadoras y artesanas y favorecer su acceso a recursos, acompañamiento y espacios de colaboración.

UN ACOMPAÑAMIENTO QUE SUPERA LAS EXPECTATIVAS

Los resultados del programa reflejan el alcance de esta iniciativa. La jornada inicial reunió a 85 mujeres participantes, frente a las 20 previstas inicialmente, lo que supone un 425% de la meta original.

Asimismo, se han realizado tutorías individuales a 85 mujeres, superando ampliamente el objetivo de 30 atenciones establecido. Este acompañamiento personalizado ha permitido ofrecer orientación y asesoramiento continuado, así como respuestas prácticas ante las dificultades concretas que afrontan las mujeres en el desarrollo de sus proyectos creativos y emprendedores.

El programa también ha impulsado la preparación de un catálogo en el que han participado 32 mujeres y asociaciones, contribuyendo a enriquecer y mostrar la diversidad de talentos presentes en el medio rural.

En el ámbito de la comunicación, se ha llevado a cabo difusión para amplificar la visibilidad de las iniciativas participantes y proyectar su actividad a través de diferentes canales.

FORMACIÓN, COLABORACIÓN Y PRESERVACIÓN CULTURAL

Guardianas de la Cultura Rural ha articulado su intervención en torno a cuatro ejes fundamentales: formación y emprendimiento, acompañamiento individualizado, creación de redes y visibilidad y preservación del patrimonio cultural.

En materia formativa, se han desarrollado cinco talleres con más de diez participantes por sesión, además de dos grupos de trabajo sectorial que han celebrado dos sesiones cada uno. Estos espacios han permitido abordar aprendizajes vinculados a herramientas digitales, comunicación y nuevas narrativas, patrimonio cultural, artesanía, diseño e innovación.

La creación de redes ha sido otro de los elementos centrales del programa. La iniciativa ha favorecido el intercambio entre mujeres con proyectos culturales diversos, promoviendo la inspiración mutua y la generación de sinergias. A ello se ha sumado el respaldo institucional de Fademur y el trabajo continuado de las técnicas del programa, que han facilitado el acceso a recursos y una respuesta ágil a las necesidades planteadas.

DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES A LA VISIBILIDAD INSTITUCIONAL

La iniciativa también ha contribuido a proyectar el trabajo de las creadoras rurales en espacios de mayor relevancia pública. En este sentido, seis mujeres representantes de Guardianas de la Cultura Rural participaron activamente en el encuentro anual organizado con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales.

Esta presencia ha permitido trasladar la voz de las mujeres creadoras y artesanas rurales a foros institucionales, mostrando el impacto de sus proyectos en el territorio y contribuyendo a reconocer su papel en la conservación y dinamización de la cultura rural.

Tras el éxito de la primera edición de Guardianas de la Cultura Rural, Fademur ha confirmado que próximamente arrancará una nueva entrega del programa para hacer más grande esa red de apoyo mutuo y espacio de reconocimiento para el talento de las mujeres rurales del sector cultural. Este programa se desarrolla gracias al apoyo del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.