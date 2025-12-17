FADEMUR celebra la jornada estatal ‘Cultivando Igualdad’ contra la violencia machista en el medio rural

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) ha celebrado este miércoles 17 en Madrid la jornada estatal del programa “Cultivando Igualdad” 2024-2025, una iniciativa que refuerza el compromiso de la organización con la prevención y erradicación de la violencia machista en el medio rural, con especial atención a sus formas más invisibilizadas.

La jornada, celebrada en formato online y dirigida a profesionales, entidades y ciudadanía en general, ha reunido a expertas en violencia de género, representantes sindicales y personal técnico de FADEMUR para analizar distintas formas de violencia contra las mujeres y avanzar en estrategias de sensibilización y prevención.

Durante el encuentro se ha presentado el programa “Cultivando Igualdad” para el periodo 2024-2025, así como el spot de FADEMUR “Contra la explotación sexual, rompe el silencio”, una campaña de sensibilización que denuncia la prostitución como una forma de violencia y explotación contra las mujeres.

La secretaria de FADEMUR, Montse Cortiñas, ha inaugurado el encuentro destacando que “la violencia machista tiene un impacto específico en el medio rural, donde el aislamiento, la falta de recursos y el silencio social siguen dificultando la detección y la denuncia”.

En este sentido, Cortiñas ha subrayado que “programas como Cultivando Igualdad son fundamentales para acercar la información, la formación y el acompañamiento a las mujeres rurales, garantizando que ninguna quede atrás por vivir en un pueblo”.

‘CULTIVANDO IGUALDAD’, UN PROGRAMA DE IMPACTO

Respecto al impacto del programa, gracias a “Cultivando Igualdad” FADEMUR ya ha creado cerca de 600 espacios seguros para mujeres; 48 en el último año.

Con el programa se ha desarrollado una intensa labor de sensibilización y formación en distintos territorios y franjas de edad, alcanzando a miles de personas a través de talleres adaptados a cada colectivo.

En el ámbito educativo, el taller “Crecer cultivando igualdad” ha llegado a 1.307 niños y niñas de Educación Infantil y Primaria, una cifra que evidencia la alta demanda de este tipo de iniciativas, ya que varios centros educativos han quedado fuera por falta de plazas. Asimismo, 1.150 adolescentes de institutos de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha han participado en acciones formativas orientadas a la prevención de la violencia machista.

El programa ha incluido también talleres dirigidos a personas mayores de 65 años, en los que se han trabajado conceptos de igualdad comparando la vida de las mujeres de hace décadas con la actual. En total, se han desarrollado 17 talleres en Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha, con la participación de 12 hombres, cuya implicación ha sido especialmente activa.

En cuanto a la población adulta, se han llevado a cabo talleres sobre violencia de género y corresponsabilidad en los cuidados y las tareas domésticas, con 477 personas participantes en 40 talleres, de las cuales solo 65 han sido hombres, un dato que refleja la necesidad de seguir reforzando la implicación masculina en la igualdad.

Por otro lado, los talleres de autodefensa personal integral han sido uno de los ejes más intensos del programa. Se han realizado 15 talleres, con la participación de 176 mujeres, en los que se han abordado situaciones de violencia desde una perspectiva física, emocional y psicológica.

Finalmente, Cultivando Igualdad ha desarrollado talleres específicos para profesionales, con el objetivo de dotarles de herramientas y conocimientos para saber cómo actuar y responder adecuadamente ante posibles casos de violencia machista.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN

La jornada ha servido para conocer el impacto de la edición 2024-2025 del programa “Cultivando Igualdad”, una iniciativa estatal de FADEMUR que combina acciones de sensibilización, formación y acompañamiento para combatir la violencia machista en el medio rural.

La presentación ha corrido a cargo de Rocío Ruiz, técnica territorial del programa en FADEMUR Extremadura, y Mónica Conde, técnica territorial en FADEMUR Castilla-La Mancha, junto a Marta Torres, experta en violencia de género de FADEMUR.

Según han explicado las técnicas del programa, “Cultivando Igualdad trabaja directamente sobre el territorio para identificar las distintas formas de violencia machista que sufren las mujeres rurales y ofrecer herramientas prácticas para prevenirlas y combatirlas”.

En este bloque también se ha proyectado el spot de FADEMUR “Contra la explotación sexual, rompe el silencio”, una campaña que denuncia la prostitución como una forma de violencia y explotación contra las mujeres.

Precisamente la prostitución ha sido uno de los ejes centrales de la jornada.

Así, uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la ponencia “La prostitución no es un trabajo: es violencia y es explotación”, impartida por Belén Guirao, secretaria general de RUGE (Asociación de Jóvenes de UGT), quien ha subrayado la necesidad de abordar esta realidad desde una perspectiva feminista y de derechos humanos.

“La prostitución no puede entenderse como una elección libre, sino como una forma de violencia machista que se sostiene sobre la desigualdad y la vulnerabilidad de las mujeres”, ha señalado Guirao, quien ha insistido en la necesidad de “señalar a la demanda como parte imprescindible del problema”.

En este contexto, se ha presentado también el spot de UGT “No eres suscriptor, eres putero”, una campaña que interpela directamente a los consumidores de prostitución.

OTRAS VIOLENCIAS MACHISTAS EN EL ÁMBITO RURAL

La jornada ha continuado con una mesa redonda titulada “Otras formas de violencia machista en el ámbito rural”, moderada por Marta Torres, experta en violencia de género de FADEMUR, quien ha recordado que “las violencias machistas adoptan múltiples formas y muchas de ellas siguen siendo poco visibles, especialmente en el medio rural”.

La psicóloga clínica y perita forense Sonia Vaccaro ha analizado la violencia vicaria; Elizabeth Contreras, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, ha profundizado en la violencia digital; y Rosa Arcos, experta en violencia de género de FADEMUR Galicia, ha explicado las claves de la violencia económica en el medio rural.

Durante la mesa, la psicóloga clínica y perita forense Sonia Vaccaro ha abordado la violencia vicaria, advirtiendo de que “se trata de una de las expresiones más extremas de la violencia machista y requiere una respuesta firme y coordinada de todas las instituciones”.

Por su parte, Elizabeth Contreras, del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba, ha alertado de que “la violencia digital también atraviesa el mundo rural y genera nuevas formas de control y acoso que no siempre se reconocen como violencia”.

Finalmente, Rosa Arcos, experta en violencia de género de FADEMUR Galicia, ha subrayado que “la violencia económica limita la autonomía de las mujeres y es una herramienta de control especialmente presente en contextos donde existen menos oportunidades laborales”.

COMPROMISO EN LA IGUALDAD EN LOS PUEBLOS

Con la puesta en marcha del programa “Cultivando Igualdad”, FADEMUR reafirma su compromiso con la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia machista en el medio rural.

La jornada ha concluido con un llamamiento a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto para seguir impulsando políticas y recursos que garanticen una vida libre de violencias para todas las mujeres, también en los pueblos.

El programa cuenta con la financiación de la Secretaría de Estado para la Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres del Ministerio de Igualdad