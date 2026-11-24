Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) sigue insistiendo en la dureza con que la violencia machista golpea a los pueblos.

Según los datos del Observatorio de Violencia de Género de Fademur, con fecha 24 de noviembre, en lo que va de año, han sido asesinadas en España 47 mujeres y 3 menores. De ellas, 19 mujeres (el 43%) vivían en municipios de hasta 20.000 habitantes.

Este año la organización quiere poner el foco en la violencia machista digital, una forma de agresión que también sufren las mujeres que viven en los pueblos y que, al igual que otras manifestaciones de la violencia de género, supone una amenaza para sus derechos, su libertad y su seguridad.

La organización quiere desmontar la idea de que la violencia digital es una realidad ajena al medio rural o vinculada exclusivamente a las generaciones más jóvenes. Las redes sociales, las plataformas digitales y los espacios de comunicación en internet forman parte de la vida cotidiana de las mujeres, independientemente de dónde vivan o de su edad. Y también en estos espacios se reproducen las desigualdades, el control, el acoso, las amenazas y las distintas formas de violencia machista.

Los datos reflejan la dimensión del problema. Según el Ministerio de Igualdad, el 80% de las mujeres jóvenes en España ha sufrido violencia digital y el 70% de las denuncias registradas en canales especializados corresponden a violencia digital contra las mujeres. Una realidad que tiene consecuencias que van mucho más allá de la pantalla: el 54% de las mujeres que han sufrido acoso en redes ha experimentado ataques de pánico, ansiedad o estrés, mientras que el 41% ha sentido amenazada su integridad física.

UNA VIOLENCIA QUE TAMBIÉN AFECTA A LAS MUJERES RURALES

Para Fademur, es fundamental visibilizar que las mujeres rurales no son ajenas a esta violencia. Vivir en un pueblo no protege frente al acoso digital, la difusión no consentida de imágenes íntimas, las amenazas, la suplantación de identidad o el hostigamiento a través de las redes sociales. Al contrario, determinadas características del entorno rural pueden añadir dificultades a la hora de afrontar estas situaciones.

Para Teresa López, presidenta de Fademur, «la violencia digital no es virtual: sus consecuencias son reales y en un pueblo pequeño se multiplican, porque una imagen difundida llega a todo el vecindario en cuestión de minutos».

La falta de recursos especializados próximos, las dificultades de acceso a determinados servicios y la ausencia de espacios de atención suficientemente adaptados a la realidad de los pueblos pueden complicar los procesos de denuncia y recuperación. Además, en comunidades pequeñas, donde las relaciones personales y sociales son más estrechas, el miedo a la exposición, al señalamiento o a que el entorno conozca lo sucedido puede convertirse en una barrera añadida para las víctimas.

Por ello, la organización insiste en que la respuesta institucional debe tener en cuenta las particularidades del medio rural y garantizar que todas las mujeres, independientemente de su lugar de residencia, puedan acceder a información, protección, acompañamiento y justicia.

OLIMPIA CORAL MELO, JUNTO A LAS MUJERES RURALES FRENTE A LA VIOLENCIA DIGITAL

En este contexto, Fademur ha contado recientemente con la visita a su sede de Olimpia Coral Melo, activista mexicana y referente internacional en la lucha contra la violencia digital, que convirtió su propia experiencia de violencia sexual digital en una reivindicación colectiva por los derechos de las mujeres. Una movilización que consiguió en 2018 modificar el Código Penal de México y aprobar la Ley Olimpia, ley modelo pionera en materia de legislación contra la violencia digital.

Durante su encuentro con representantes de la organización, Olimpia Coral Melo pudo conocer de primera mano las dificultades y vulnerabilidades que afrontan las mujeres rurales españolas ante las distintas formas de violencia machista. Una conversación que permitió poner en común experiencias y reivindicaciones, así como la necesidad de construir respuestas y mecanismos de protección que no dejen a ninguna mujer atrás.

Tal y como reconoce López, «Olimpia demostró que, cuando las mujeres se organizan, las leyes cambian. Queremos que su historia sirva para que en España ninguna mujer tenga que vivir lo que ella vivió».

La activista mexicana también ha participado en el spot que Fademur difundirá el 25 de noviembre en su canal de Youtube, en el que la organización quiere trasladar un mensaje inequívoco: «la violencia digital también se sufre en los pueblos y las mujeres rurales nos unimos para hacerle frente. Por una legislación contra la violencia digital que proteja y defienda los derechos de todas las mujeres».

Una respuesta legislativa que proteja a todas las mujeres Con esta campaña, Fademur reclama avanzar hacia un marco legislativo que reconozca y aborde de manera efectiva todas las manifestaciones de la violencia digital, garantizando la protección de las víctimas, el acceso a la justicia y la reparación del daño.

La organización considera imprescindible que esta respuesta incorpore una perspectiva territorial y tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres rurales. La protección frente a la violencia machista no puede depender del código postal ni de las posibilidades de acceso a los recursos de cada territorio.

En este 25-N, Fademur recuerda que la lucha contra la violencia machista debe extenderse también a los espacios digitales. Porque ninguna mujer debería tener que renunciar a su libertad, su intimidad o su participación en internet por miedo a sufrir violencia. Y porque, también desde los pueblos, las mujeres están unidas para hacerle frente.

Estas reivindicaciones se enmarcan en el Programa Cultivando Igualdad, con el que Fademur trabaja durante todo el año en la prevención y sensibilización frente a la violencia machista en el medio rural. A través de su red de sedes territoriales, el programa lleva a los pueblos talleres, campañas y acciones de sensibilización dirigidas a toda la población y, de manera especial, a adolescentes y jóvenes. Los talleres son gratuitos para las entidades que los solicitan. Cultivando Igualdad cuenta con la financiación del Ministerio de Igualdad y del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.