Extremadura lleva hasta las puerta de la Moncloa sus reivindicaciones para presentar al presidente del Gobierno su tabla reivindicativa

Varias decenas de agricultores de APAG Extremadura Asaja se ha presentado este martes en las inmediaciones del palacio de la Moncloa para presentar ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su tabla reivindicativa con los «problemas reales que están asfixiando» al campo y «empujándolo hacia la ruina».

Pese a todas las trabas impuestas por el Gobierno de España, esta organización ha querido volver a demostrar con hechos su compromiso firme con los agricultores y ganaderos de Extremadura, de la misma manera que en abril del pasado año una tractorada recorrió toda España y Bélgica para protestar en Bruselas por la situación del campo extremeño.

Como han señalado sus responsables, «hemos venido hasta la sede del Gobierno para decirle al presidente, Pedro Sánchez, qué tiene que hacer si no quiere dejar morir al campo español».

Una comitiva de APAG Extremadura ASAJA, encabezada por su presidente Juan Metidieri, que ha alzado la voz a las puertas de La Moncloa, acompañada por representantes de ASAJA Burgos y ASAJA Ávila, junto a sus presidentes David Martínez y Joaquín Pino.

Su intención es «no callarse mientras se pone en riesgo el futuro de quienes producen alimentos, fijan población y cuidan nuestro territorio» han destacado en su protesta.

En este acto, según han detallado en un comunicado, han estado acompañados por miembros de Asaja Burgos y Asaja Ávila. Su intención es llevar esta protesta también a las puerta del Congreso de los Diputados.