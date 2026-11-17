La Junta de Extremadura ha establecido la vacunación obligatoria frente a la enfermedad de Newcastle en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción de la región, como medida preventiva ante los focos registrados durante 2026 en otras comunidades autónomas.

La resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), excluye expresamente de esta obligación a las explotaciones destinadas al autoconsumo.

La enfermedad de Newcastle es una enfermedad vírica de elevada difusión que afecta a las aves, incluida en la lista de enfermedades de declaración obligatoria de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y categorizada en la normativa de la Unión Europea como enfermedad de especial relevancia por sus graves repercusiones sanitarias, económicas y comerciales para el sector avícola.

El texto justifica la medida por la proximidad geográfica de los focos declarados en otras regiones, la presencia endémica del virus en aves silvestres, su elevada capacidad de difusión aérea y los movimientos comerciales de aves y productos avícolas entre comunidades autónomas.

La vacunación deberá ajustarse a las indicaciones de la ficha técnica autorizada para cada vacuna.

Los titulares de las explotaciones tendrán que conservar la documentación que acredite el cumplimiento de la pauta vacunal y ponerla a disposición de los servicios veterinarios oficiales.

Además, el veterinario prescriptor deberá emitir la correspondiente receta y transmitir sus datos al sistema RECEVEX.

Una vez administrada la vacuna, el veterinario actuante tendrá que registrar su aplicación en BADIGEX en un plazo máximo de 15 días hábiles, con indicación del número de receta.

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a las responsabilidades administrativas previstas en la normativa de sanidad animal.

La resolución entrará en vigor este miércoles, 18 de noviembre, y las medidas se mantendrán mientras persistan las circunstancias epidemiológicas que motivan su adopción.