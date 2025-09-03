Expoalgodón vuelve a Lebrija en su XII edición para convertirse en el escaparate de este evento referente en el sector

Cuando apenas falta un mes para la celebración de Expoalgodón, se trabaja en los últimos detalles para la puesta a punto de la parcela demostrativa que se convertirá en escaparate de este evento referente en el sector del algodón.

El encuentro volverá a reunir a agricultores, técnicos, distribuidores e instituciones en una parcela de 9 hectáreas situada en Lebrija, donde podrán ver a pie de campo los ensayos realizados por las distintas empresas participantes que desde hace meses se afanan para llevar a buen término el cultivo y mostrar las últimas novedades y avances. La edición de este año tendrá lugar un par de semanas más tarde que otras ediciones anteriores debido al retraso que las constantes lluvias de esta primavera provocaron en el calendario de siembra.

En la parcela experimental el algodón en estos momentos acaba de recibir el último riego, el defoliante se aplicará a mediados de mes y ya empiezan a aparecer las primeras cápsulas abiertas en las variedades más tempranas. Las perspectivas de producción pueden estar entorno a los 5.000 kg/ha y no ha habido ninguna incidencia de plagas, todo se ha desarrollado con normalidad.

Expoalgodón mantiene su firme propósito de seguir trabajando por un modelo de agricultura más eficiente, rentable y tecnológicamente avanzado, desarrollando y ofreciendo soluciones de protección de cultivos sostenibles e innovadoras y ayudando a los productores del algodón a optimizar recursos, rentabilizar sus explotaciones y obtener las máximas producciones.

Entre los organizadores está Eurochem, que sigue apostando por la fertilización con ENTEC®. En algodón mejora la eficiencia y sostenibilidad del abonado, al optimizar el uso del nitrógeno y reducir pérdidas y emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Esto permite un desarrollo más equilibrado del cultivo, mayor rentabilidad y producir algodón con Baja Huella de Carbono. En Expoalgodón llevan años seleccionando las estrategias más seguras y rentables con ENTEC® adaptadas a las diferentes condiciones del cultivo.”

Además, el encuentro contará con la colaboración del Ifapa, del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (COITAND) y el Ayuntamiento de Lebrija. En el circuito técnico podremos encontrar también una estación de la Red Experimental de Algodón (RAEA) en Andalucía donde darán a conocer sus ensayos en variedades de algodón contribuyendo así a la investigación del cultivo.

Los asistentes a Expoalgodón, que serán convocados mediante invitación de las empresas patrocinadoras para asistir a este punto de encuentro, tendrán una gran oportunidad para establecer contactos comerciales y asesorarse en innovación, experiencia y futuro y contribuir así al desarrollo de un algodón cada vez más productivo, sostenible y competitivo.