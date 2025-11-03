Expo SAGRIS se presenta para destacar la fuerza de la agricultura y ganadería familiar y que sin productores y productoras, no hay alimentos

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) y la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) despliegan un amplio programa de eventos esta semana en el primer Salón de la Agricultura y la Ganadería de Madrid ( Expo SAGRIS). El objetivo es claro: demostrar que sin productores y productoras, no hay alimentos.

Para los organizadores, a partir de esta semana, se corregirá una anomalía histórica que provocaba que Madrid fuese la única gran capital europea que carecía de un gran evento dedicado a la agricultura, la ganadería y el mundo rural. La Alianza ALAS por una Agricultura Sostenible, que aglutina a las principales organizaciones del sector agrario –entre ellas UPA–, ha promovido la organización del Salón de la Agricultura y la Ganadería Expo SAGRIS, que se celebrará en IFEMA Madrid del 6 al 8 de noviembre.

Expo SAGRIS se orienta a un público amplio y diverso, tanto urbano como rural, y nace con el apoyo de Administraciones públicas, empresas líderes del sector y organizaciones representativas. El objetivo principal de la feria es servir de escaparate a la realidad del sector productor de alimentos y demostrar que sin productores y productoras, no hay alimentos.. Para ello, se realizarán numerosos eventos y talleres, tanto en los stands como en los espacios destinados a la celebración de foros y conferencias.

UPA y FADEMUR dispondrán de un stand en el Pabellón 4 de IFEMA (4C13) en el que interactuarán con los visitantes de la feria y que servirá de altavoz a la labor que desempeñan la agricultura y ganadería familiar, y las mujeres que viven y trabajan en pueblos en España. “Esperamos que nuestro stand, y el salón al completo, sirvan para acercar el campo a la ciudad, acortando una brecha urbano-rural que se ha acrecentado en los últimos años. Demostraremos que sin productores y productoras, no hay alimentos”, señalan desde ambas organizaciones.

INTENSA AGENDA DE EVENTOS

FADEMUR y UPA organizarán numerosas actividades en Expo Sagris, en las que se pondrá de manifiesto la labor que desempeñan para contribuir al desarrollo sostenible del medio rural y al progreso de las explotaciones familiares. UPA organizará, el próximo jueves, un encuentro de jóvenes agricultores y ganaderos, en el que debatirán sobre los problemas y oportunidades que afronta la juventud rural. También celebrará una jornada sobre salud de los suelos agrícolas, en el marco de su proyecto Soilbio. FADEMUR, por su parte, celebrará una mesa redonda con las ganadoras del Programa TalentA, que premia a mujeres emprendedoras ejemplares del medio rural.

El viernes, día 7, Expo Sagris acogerá la entrega de los III Premios Sostenibles por Naturaleza, que UPA organiza con el apoyo de Syngenta. También celebrará la jornada “La ciencia: fundamental para una agricultura sostenible” sobre la colaboración de esta organización con el CSIC en diversos proyectos que contribuyen a la modernización de la agricultura y la ganadería.

También se celebrará un encuentro del Foro de Acción de Rural y jornadas sobre el papel de la agricultura familiar ante la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo y sobre la Ley de la Agricultura Familiar. Por la tarde, el stand de UPA y FADEMUR acogerá una proyección del documental de UPA “Convivencia. Ganadería y Lobos”.

El sábado día 8 será el turno de la cultura, con encuentros musicales y culturales y la proyección del documental “Barbecho. En el corazón del despoblamiento”, que tendrá lugar en el stand de ambas organizaciones. Durante los tres días de feria, FADEMUR ha organizado una Feria de Emprendedoras y Artesanas que venderán al público sus productos.

UPA y FADEMUR han animado a las familias de agricultores y ganaderos a acudir a Expo Sagris, y han habilitado un formulario para facilitar invitaciones de asistencia a la feria.