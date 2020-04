Expertos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) recuerdan, de cara a la próxima campaña de descorche que comenzará el 15 de mayo, algunas medidas que pueden facilitar la extracción de corcho, evitando daños en la capa madre del alcornoque. Los investigadores del Instituto del Corcho (centro adscrito a CICYTEX) Ramón Santiago y Raúl Lanzo señalan que “estos daños reducen durante mucho tiempo la superficie productiva del alcornoque, son un factor de debilidad y decrepitud y favorecen la entrada de enfermedades y plagas”.

Las medidas que recomiendan están vinculadas directamente a las condiciones meteorológicas. Así por ejemplo, en primaveras frías y/o lluviosas aconsejan no iniciar el descorche hasta un mes después de brotar las hojas nuevas en el alcornoque, puesto que son las que permiten la plena circulación de la savia, facilitando la saca.

Por el contrario, en años secos la falta de agua en las raíces provoca dificultades en la extracción del corcho. Si el árbol dispone de poca agua, la actividad es muy reducida y la extracción puede provocar desprendimientos de la capa generadora de corcho, que dejan al aire heridas de dimensión variable. En este caso, recomiendan iniciar la saca en cuanto comprueben que el corcho se desprende bien, ya que la situación se agrava conforme avanza el verano. El trabajo debe empezar por las zonas que sufrirán antes los efectos de la sequía, tales como zonas altas, con poca profundidad de suelo, con suelos de textura arenosa, o próximas a áreas encharcables.

En cualquier caso, aconsejan detener el descorche si el corcho no se da bien y hay riesgo de que se produzcan daños en los árboles. Los investigadores de CICYTEX consideran que es preferible esperar un año más para evitar heridas. En su opinión, este retraso puede hacer que se gane en calibre y calidad, de modo que los perjuicios económicos derivados de prolongar el turno de saca no sean graves.

Recuerdan además que a estas recomendaciones hay que añadir las medidas recogidas en la normativa vigente, entre las que se encuentran: respetar el turno de saca (entre un descorche y otro deben transcurrir 9 años); rematar bien los cuellos (límite superior de la zona descorchada) y las zapatas (corcho en contacto con el suelo); no descorchar en días de lluvia o viento desecante; descorchar por separado los árboles afectados por enfermedades, prestando especial atención a la desinfección de las herramientas; no descorchar árboles muy debilitados, etc.

Plan de Calas

Por otro lado, CICYTEX, a través del Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal, pone a disposición de los propietarios y gestores que vayan a descorchar este año el Plan de Calas. Se trata de un servicio técnico mediante el que pueden conocer la calidad de la partida de corcho que van a comercializar durante la campaña en curso, antes de que se produzca la saca.

El proceso comienza con la extracción de 75 muestras de corcho en las fincas que soliciten el servicio y la toma de datos selvícolas referentes a la parcela. Posteriormente, las muestras son analizadas en los laboratorios del Instituto del Corcho por personal cualificado. Para su estudio se someten a un proceso parecido al que se sigue en la industria preparadora, en cuanto a secado, cocido, recorte, calibrado y escogido.

Con los datos que se obtengan en esta primera fase se elaborará un documento sobre la calidad del corcho, en el que se recogerán las distintas calidades que se pueden esperar de la cosecha, el calibre medio del corcho y los principales defectos, así como una serie de recomendaciones para mejorar dicha calidad a medio y largo plazo.

Además, se preparará un informe selvícola con información sobre vegetación y usos del suelo, aprovechamiento ganadero, estado fitosanitario del alcornocal, evaluación de podas y descorches pasados, regeneración de la masa y pautas de gestión sostenible.

El plazo para poder solicitar este servicio estará abierto hasta el próximo 31 de mayo. La documentación necesaria para su tramitación, previo abono de las tasas, ya está disponible en la página web de CICYTEX (cicytex.juntaex.es).