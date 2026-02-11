Éxito de participación en la jornada ‘Incorporación de la mujer al sector quesero’ desarrollada por AMFAR en Bolaños de Calatrava

La Federación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural (Amfar), ha dado el pistoletazo de salida al programa nacional «Mujeres rurales. Protagonistas del Desarrollo Rural», con la celebración de la jornada Incorporación de la mujer al sector quesero en las instalaciones de la Quesería Cabesota en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real).

Este programa que está dirigido a reforzar el papel de las mujeres en el desarrollo económico y social del ámbito rural español, ha registrado un éxito de participación en la jornada dedicada a la incorporación de las mujeres al sector quesero, ya que fueron 22 mujeres las que han mostrado su interés en conocer de primera mano los aspectos clave a la hora de emprender en la producción de quesos.

Durante la jornada se han tratado desde los requisitos legales y sanitarios, el equipamiento, los costes de producción y canales de comercialización hasta la elaboración directa de quesos y sus variantes.

Además, durante la jornada, las mujeres han analizado la viabilidad en el negocio del queso y las participantes han podido debatir sobre la dificultad que encuentran para emprender, los requisitos que deben cumplir y la necesidad de tener una preparación previa a la hora de dar el salto al emprendimiento, por estos motivos, valoran muy positivamente la celebración de estas jornadas formativas.

Con este tipo de acciones formativas, afirma la presidenta nacional de AMFAR, Lola Merino, «buscamos mejorar la capacitación profesional de las mujeres, facilitar su adaptación a los cambios normativos del sector primario y reforzar su participación activa en el desarrollo socioeconómico de los territorios rurales».

El programa «Mujeres Rurales. Protagonistas del Desarrollo Rural», que está financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consta de 40 jornadas formativas presenciales y gratuitas. Para más información, consulte la página web de AMFAR: https://mujerrural.com/mujeres-rurales-protagonistas-desarrollo-rural-2025