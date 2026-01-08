Exigen transparencia sobre el origen de los 45.000 millones anunciados por la CE y rechaza su uso para justificar el acuerdo con Mercosur

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) valora con profundo escepticismo el anuncio realizado el martes 6 por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, sobre un anticipo de 45.000 millones de euros en el marco de la PAC 2028-2034. La organización agraria exige «claridad y honestidad para saber de dónde proceden realmente estos fondos» y advierte sobre el momento estratégico de este anuncio, en vísperas de la reunión extraordinaria de ministros de Agricultura de la UE y en pleno proceso de firma del controvertido acuerdo con Mercosur.

Desde COAG consideran que es urgente que Von der Leyen se deje de “la ceremonia de la confusión” y explique con total transparencia el origen y las condiciones reales de estos recursos. «!Los agricultores y ganaderos europeos no merecen anuncios grandilocuentes sino compromisos concretos, verificables y sinceros sobre el futuro de la PAC», aseguran en una nota de prensa.

Para la organización, resultaría «inaceptable y una falta de respeto hacia los agricultores y ganaderos europeos que se utilizara esa cifra para justificar la inminente firma del acuerdo UE-Mercosur». COAG sospecha que este anuncio de última hora busca «anestesiar las legítimas protestas del sector agrario europeo frente a un tratado comercial que amenaza la viabilidad de miles de explotaciones en todo el continente».

“LA CE NO PUEDEN CAMBIAR VACAS POR COCHES Y LLAMARLO PROGRESO. NO PUEDE DESTRUIR EL CAMPO PARA CONTENTAR A LA INDUSTRIA DEL AUTOMÓVIL Y LUEGO PRETENDER TAPARLO CON UN CHEQUE DE ORIGEN INCIERTO»

«La expulsión del mercado por la competencia desleal de las importaciones sin control de los países de Mercosur no se evita con dinero», ha subrayado el Secretario General de COAG, Miguel Padilla. Las ayudas económicas, por importantes que sean, no pueden compensar la ruina estructural que supondrá la entrada masiva de productos agrarios y ganaderos procedentes de países con estándares de producción, sanitarios, medioambientales y laborales infinitamente inferiores a los europeos.

“La Comisión Europea no pueden cambiar vacas por coches y llamarlo progreso. No pueden sacrificar al ganadero de Salamanca o Asturias para que Volkswagen venda más en Buenos Aires. No pueden destruir el campo europeo para contentar a la industria del automóvil y luego pretender taparlo con un cheque de origen incierto», ha subrayado Padilla. «Esto no es política comercial, esto es un intercambio de cromos donde los agricultores y ganaderos europeos somos la moneda de cambio. Y lo que es peor: lo disfrazan de modernidad, de libre comercio, de oportunidad. Pero la realidad es que están vendiendo nuestro futuro a cambio de cuenta de resultados de las multinacionales. Y eso tiene un nombre: traición».

COAG denuncia que mientras se anuncian cifras millonarias para el período 2028-2034, la Comisión Europea se dispone a firmar un acuerdo que destruirá el modelo productivo europeo, basado en la sostenibilidad, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la calidad. Por todo ello, COAG reitera su firme y absoluta oposición a la firma del acuerdo de libre comercio UE-Mercosur y hace un llamamiento a los gobiernos de los Estados miembros, especialmente al Gobierno de España, para que bloqueen definitivamente este tratado lesivo para los intereses de la agricultura y ganadería europeas.

La organización agraria estará vigilante ante cualquier maniobra que pretenda utilizar anuncios presupuestarios como cortina de humo para imponer decisiones comerciales contrarias a los intereses del campo europeo. «Los agricultores y ganaderos exigen respeto, transparencia y políticas coherentes que defiendan realmente su futuro», aseguran.