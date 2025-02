Exigen recortar el diferencial en el precio de la leche gallega desde el 1de abril, cuando se renueven el 90% de los contratos

El secretario general de Unións Agrarias (UUAA), Roberto García, apuesta por que a partir del 1 de abril, fecha en la que se renovará el 90% de los contratos entre los ganaderos gallegos y las industrias lácteas, se empiece a recortar el diferencial del precio por litro que se produce en las explotaciones de la comunidad autónoma.

«Queremos una industria en pie de igualdad, queremos empezar a recortar ese diferencial como garantía de que siga habiendo ganaderos que apuesten por mantener la actividad», ha dicho en declaraciones a los periodistas tras presentar a los grupos parlamentarios del PP y del PSdeG la campaña ‘Prezos Xustos Xa’ para recabar su apoyo.

«El 1 de abril los ganaderos solo van a tener la posibilidad de firmar o que no se les recoja la leche de sus explotaciones. No va a haber negociación, como no la hubo nunca», ha afirmado.

«EXISTE UNA INERCIA EN GALICIA DESDE HACE MUCHOS POR LA QUE LO GANADEROS POR LECHE DE IGUAL O MEJOR CALIDAD TENGAN QUE COBRAR UNA MEDIA DE 4 CÉNTIMOS MENOS»

García, que compareció ante los medios acompañado de la diputada socialista Lara Méndez, ha dicho que apenas quedan 5.000 explotaciones de leche en Galicia y que a muchos de sus titulares les resulta «imposible» mantenerlas abiertas teniendo en cuenta el diferencial de, como mínimo, 4 céntimos menos que cobran por litro producido con la media de España.

«Existe una inercia asentada en Galicia desde hace muchos años sin que haya ninguna razón que la pueda justificar, y es que los ganaderos por leche de igual o mejor calidad tengan que cobrar una media de 4 céntimos menos», se ha quejado el representante de UU.AA..

Ha explicado también que su reunión con los diputados del Parlamento de Galicia es para reivindicar «un planteamiento de país, de grupos parlamentarios y de Gobierno», de forma que «se condicionen las ayudas a la industria en positivo».

«No es dejar a nadie sin ayudas, sino que aquellas (industrias) que no tienen sanciones por cumplir la ley de negociación con los ganaderos tengan un plus a la hora de esa concurrencia competitiva», ha expuesto.

Roberto García ha reclamado al Gobierno gallego la puesta en marcha de la Agencia de Control Alimentario, «para que haya funcionarios y medios», de forma que «se garantice la negociación de precios y se acabe con los contratos de adhesión».

Por su parte, la diputada socialista Lara Méndez ha incidido en activar la Mesa de la Leche y que este foro se reúna periódicamente para «escuchar» al sector.

Ha explicado la diputada que en el próximo Pleno de la Cámara gallega los socialistas llevarán una moción en la que también incidirán en la necesidad de la figura del «mediador», de forma que los titulares de las explotaciones «no tengan que firmar lo que se les pone encima de la mesa cuando no se llega a un acuerdo entre industria y ganadero».