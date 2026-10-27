Exigen que los Presupuestos Generales de Castilla y León recojan el fondo de 150 millones que reclama el sector agrario

UPA CyL ha hecho un llamamiento a la responsabilidad del consejero de Agricultura para que el proyecto de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad recoja el fondo de 150 millones que reclama el sector agrario. Los consejeros de la Junta de Castilla y León han iniciado esta semana la ronda de comparecencias en las Cortes autonómicas para explicar por departamentos las cuentas y all consejero de Agricultura le tocará dar explicaciones este próximo jueves 29 de octubre.

Por este motivo, UPA Castilla y León reclama a Joaquín Antonio Pino que «sea sensible con el sector y atienda al clamor de los profesionales agrarios de Castilla y León que pide un fondo especial de 150 millones de euros, igual que ha hecho el Gobierno central, para ayudar a paliar la situación crítica que están atravesando los profesionales agrarios por los altos costes de producción y los bajos precios que perciben por sus productos».

UPA considera que es una oportunidad de oro la que tiene el consejero esa semana «para no mirar a otro lado y responder a lo que llevamos pidiendo las Opas, tanto en las mesas de negociación como en las protestas, desde hace meses».

El máximo responsable en materia agraria del Gobierno autonómico aún está a tiempo de atender estas reivindicaciones justas que pretenden amortiguar los elevadísimos costes del gasóleo agrícola y de los fertilizantes. Y es que concluida la fase de explicaciones en Cortes de todos los consejeros, y de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2027, se abrirá el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, que finalizará a primeros de noviembre, y el debate de dichas enmiendas está programado para el Pleno del 10 de noviembre.

“EL EJECUTIVO NO HA APROBADO A DÍA DE HOY UNA SOLA AYUDA DIRECTA PARA LOS AFECTADOS Y SIGUE SIN DEMOSTRAR EMPATÍA ALGUNA CON EL SECTOR PRIMARIO EN UNA SITUACIÓN EXTREMA»

Para la organización agraria, «la realidad a día de hoy es que nada sabemos de cuándo se va a ejecutar el Plan que ha anunciado el consejero de Agricultura hace semanas sobre los 30 millones de euros que pondrá su departamento encima de la mesa, y nada sabemos tampoco de la petición expresa de las todas las Opas de un Plan de 150 millones de euros que necesitaría el sector sí o sí para no poner en peligro la presente sementera y la próxima cosecha».

UPA CyL recuerda que el consejero tiene este próximo jueves la segunda oportunidad de atender las peticiones de los agricultores de la región. «La primera la desaprovechó días atrás votando en contra de la moción presentada en las Cortes a favor de un pacto de Comunidad de apoyo al sector agrario en un momento especialmente crítico como el actual».

Por eso advierten e que «de no aportar ninguna solución a las demandas actuales este próximo jueves, nuestra organización lo vería como una demostración más del Gobierno regional en su irresponsable ‘huida hacia delante’ para resolver una situación crítica para los agricultores y ganaderos de esta comunidad autónoma. No ha aprobado a día de hoy una sola ayuda directa para los afectados. No tenemos respuesta a la petición expresa desde hace semanas de mantener una reunión con el presidente Fernández Mañueco. Y en definitiva, el Ejecutivo autonómico sigue sin demostrar empatía alguna con el sector primario en una situación extrema».