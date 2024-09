Exigen que España vote a favor del cambio de estatus de protección del lobo en la UE: «La ganadería española no puede esperar más»

Este miércoles 25 de septiembre, los Estados miembros de la UE, a través de sus Representaciones Permanentes en Bruselas, votarán si se incluye en el orden del día de la próxima reunión del Comité Permanente del Convenio de Berna una propuesta clave para cambiar el estatus del lobo de «estrictamente protegido» a «protegido». Esta votación, según ASAJA, «es esencial para que, en el futuro, se pueda modificar la Directiva Hábitats y poner fin a la indefensión que sufren los ganaderos frente a los ataques de esta especie». Por eso, la organización exige que España vote a favor del cambio de estatus de protección del lobo en la UE porque «la ganadería española no puede esperar más».

Para ASAJA, «dada la oposición mostrada por la ministra española competente en la materia, Teresa Ribera, a cambiar el estatus de protección del lobo y proteger a los agricultores españoles, exigimos, con la mayor urgencia, que el Gobierno de España, a través de su Representación Permanente ante la Unión Europea, vote a favor del cambio de estatus del lobo ibérico de ‘estrictamente protegido’ a ‘protegido’ en la reunión del COREPER I que se celebra este miércoles, para que en el futuro se modifique la Directiva Hábitats, que a día de hoy condena a nuestra ganadería a la indefensión total frente a los ataques de este gran carnívoro».

Para la organización, «la ganadería española y europea está en peligro; la Comisión Europea lo sabe y pretende cambiarlo. No obstante, necesita la aprobación de una mayoría cualificada de Estados miembros, de la que España no forma parte hasta el momento».

Por eso, recuerda que semanalmente, cientos de ganaderos de toda Europa sufren las consecuencias de los ataques del lobo, perdiendo animales y viendo amenazados sus medios de vida. «El lobo ya no es una especie en peligro de extinción, y mantener su protección estricta sólo aumenta el sufrimiento de miles de familias que ven cómo se destruyen sus rebaños, sin capacidad de defensa y sin respuestas por parte de las autoridades».

Por ello, insisten en que «no podemos permitir que esta cuestión siga siendo ignorada. Es vital que España vote este 25 de septiembre a favor de incluir este cambio de estatus en el Convenio de Berna. No es solo una cuestión de gestión de la fauna, es una cuestión de justicia para los ganaderos que, día tras día, ven cómo sus animales caen víctimas de los lobos sin poder hacer nada al respecto. La sobreprotección del lobo ha ido demasiado lejos, y es el momento de actuar para proteger el futuro de la ganadería y de las zonas rurales de España y Europa».

Y desde la organización agraria advierten que «la ganadería española no puede esperar más y si no se incluye este punto en el orden del día, será imposible cambiar la Directiva Hábitats a tiempo. España no puede permitirse dejar pasar esta oportunidad. Es el deber del Gobierno y de nuestras instituciones defender a nuestros ganaderos y asegurar que la política europea refleje las realidades del campo y la vida rural».