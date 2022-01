Exigen «por enésima vez» una reconsideración de la PAC con más agronomía, más criterio técnico y menos ideología

El documento del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) enviado a la Comisión Europea supone una reforma ideológica y política carente de criterio técnico. Por eso, desde ASAJA Cádiz se reclama «por enésima vez» al Ministerio de Agricultura y al Gobierno de España «más agronomía, más criterio técnico y menos ideología».

Las prisas siempre son malas consejeras y así ASAJA Cádiz recuerda al Ministerio que sólo 18 de los 27 Estados miembro han presentado el PEPAC «y sin embargo España lo ha remitido a la Comisión sin diálogo alguno con esta organización y sin un solo estudio de impacto de la futura reforma de la PAC«.

Recuerda que aún hay tiempo ya que hasta el 4 de febrero no finaliza la consulta pública del PEPEC y no se entiende que desde el Ministerio se haya acelerado esta presentación ante la Comisión Europea.

HABRÁ MOVILIZACIONES LA SEMANA QUE VIENE EN CÁDIZ Y POSTERIORMENTE EN SEVILLA

Una reforma que ven que está » realizada a la espalda del sector, una reforma orquestada desde un despacho en el Ministerio sin el consenso del sector, carente de criterios técnicos, sin preguntar a un solo agricultor, sin pringarse las botas de barro antes de tomar una decisión, sin levantarse bien temprano para ordeñar al ganado o sin tragarse el polvo del viento de levante durante una recolección en el mes de junio o julio».

ASAJA Cádiz sigue erre que erre, «por enésima vez», pidiendo una reconsideración por parte del Ministerio para no perder más de 200 millones de euros que podrían dejar de llegar a la provincia. Y para ello anuncia movilizaciones para el próximo 14 de enero en la Subdelegación del Gobierno en Cádiz y en Sevilla próximamente.

«En todo este tiempo, la música no sonaba bien ya en sus inicios, pero es que la letra de esta reforma es un auténtico atentado contra la agricultura productiva y generadora de empleo en la provincia. Es por ello por lo que ASAJA Cádiz va a seguir reivindicando un modelo que se ajuste al territorio, un modelo que contemple la diversidad productiva de la provincia, un modelo que permita amortizar las inversiones realizadas, un modelo donde se priorice la ganadería y la agricultura. Igualmente, ASAJA Cádiz seguirá pidiendo a la Junta de Andalucía que se mantenga firme en la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos andaluces, para lograr una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Andalucía», aseguran en una nota de prensa..

ASAJA Cádiz recuerda que siempre mantuvo que fue una pésima negociación del Presupuesto Comunitario para la PAC. Por ello siempre hemos mantenido que era una Reforma malnacida o malparida desde sus orígenes porque ya se perdió un 10% de los Fondos Comunitarios.

Ante esta situación, desde ASAJA Cádiz se solicita («por enésima vez» como insisten):

Una PAC justa para los agricultores y ganaderos de Cádiz y Andalucía. Una PAC que no es buena para Andalucía, como de forma unánime el sector denuncia y que no es buena para uno de cada tres agricultores españoles, no puede ser buena para España.

La continuidad de las regiones productivas existentes ya que la reducción de las regiones de la PAC perjudica notablemente a la agricultura más productiva como es la de Cádiz. En ningún documento de Bruselas obliga a reducir estas regiones productivas, es por tanto un criterio político.

Agricultura activa: Las ayudas directas deben dirigirse a los agricultores y ganaderos que realicen una actividad agraria real y efectiva. Deben eliminarse criterios que dejen fuera a agricultores y ganaderos pluriactivos, con otras actividades económicas, pero para los que la actividad agraria supone un complemento de renta. La definición que se da desde el Ministerio de Agricultura a esta nueva figura deja fuera de la actividad agraria a los autónomos que más empleo generan.

UN RECONOCIMIENTO TÁCITO DE LA REALIDAD PRODUCTIVA, DE LA DIVERSIDAD

Asaja Cádiz afirma que se trata de una reforma que ataca las explotaciones más viables, con agravantes como el Techo de las ayudas. En este sentido España es el único país de la Unión Europea donde se está solicitando un doble techo o doble límite en las ayudas, ya que ni un solo Estado miembro lo ha pedido a Bruselas.

Asaja Cádiz recuerda que la Degresividad discrimina a aquellos que han hecho mayores inversiones y han aumentado o mantenido el tamaño de sus explotaciones para ser más competitivas. Asimismo, está redactada con un sesgo claramente “ideológico” -no responde a criterios agronómicos, económicos o técnicos- con el fin de contentar a los lobbies que van contra el mundo rural, la agricultura y la ganadería y a otras comunidades autónomas a costa de los agricultores y ganaderos andaluces.

Ecoesquemas: la propuesta de Ecoesquemas recogida en el Plan Estratégico Nacional supone una clara pérdida de renta para el campo andaluz, que puede llegar a pérdidas individuales sólo por este concepto de hasta el 30% de las ayudas actuales. Las regiones para los Ecoesquemas deben ser las mismas regiones productivas PAC. Debe permitirse cobrar más de un ecoesquema por hectárea. Y los Ecoesquemas deben ser viables y realistas. Sólo deben acogerse a los mismos quienes tengan derechos de la PAC.

Por ello, desde Asaja Cádiz solicita, Exigen «por enésima vez» una reconsideración de la PAC con más agronomía, más criterio técnico y menos ideología al Ministerio que cambie sus propuestas y escuche al sector gaditano y andaluz.

En este sentido, y «por enésima vez» instan al Ministerio «a reconocer la labor solidaria y esencial que siempre han desarrollado los agricultores y ganaderos y que ahora están pasando por una situación difícil y ruinosa debido a los altos costes de los ‘inputs’ necesarios para producir, unido a la falta de mano de obra, los mayores requisitos laborales, y una reforma de la PAC que nos exige más con menos recursos y que castiga a la agricultura y ganadería más productiva».