Exigen medidas para mejorar la competitividad de todos los agricultores y ganaderos situados en todas las zonas ZEPA

Jóvenes Agricultores y Ganaderos de Cataluña (JARC) alerta que las medidas anunciadas por la Generalitat para la ZEPA del Segarra- Garrigues no pueden ser solo un gesto simbólico. La organización reclama que estas actuaciones se apliquen a todas las zonas ZEPA de Cataluña, adaptándolas a la realidad de cada territorio.

«No aceptaremos discriminaciones territoriales. Las limitaciones son similares en todas las zonas ZEPA y el trato tiene que ser justo y adaptado a cada realidad», afirma Xavier Cullerés, productor de frutos secos en Sarroca de Lleida.

Las restricciones impuestas en estas zonas provocan pérdidas económicas graves que amenazan la continuidad de muchas explotaciones. JARC exige igualdad de condiciones y medidas urgentes para garantizar la viabilidad del sector.

«Las ZEPA no pueden ser sinónimo de ruina. Si volamos biodiversidad, tenemos que asegurar un campesinado vivo», añade Cullerés.

La organización reclama al Departamento de Agricultura que, de forma urgente, asuma su compromiso de trabajar de forma inmediata mejoras relacionadas con desarrollo rural.

LAS 5 EXIGENCIAS CLAVE DE JARC PARA TODAS LAS ZEPA

1. Compensaciones económicas inmediatas

Pago compensatorio por todas las superficies con restricciones significativas, con ayudas diferenciadas segundas cultivo y limitación.

Compensación también por explotaciones ganaderas con carga de animales limitada.

Presupuesto específico que no recorte otros fondos agrarios, como la PEC.

«La Generalitat reconoce que hay limitaciones significativas, por lo tanto, tiene que compensar- las en todo el territorio catalán», reclama Cullerés.

2. Cobertura del sobrecoste de seguros por daños de fauna

Agricultura tiene que asumir el sobrecoste derivado de los siniestros reiterados en zonas ZEPA para evitar que las aseguradoras cancelen las pólizas.

3. Flexibilización de los compromisos de la PAC

Parcelas con barbechos durante más de 5 años no tienen que ser declaradas inactivas.

No denegar ayudas por recintos afectados por fauna.

Flexibilizar fechas de cosecha en ZEPA de secano para evitar pérdidas.

4. Más margen en las ayudas por protección de la avifauna

Aceptar la plantación otros cultivos además del cereal de invierno o compensar la pérdida de rentabilidad.

5. Consideración de las ZEPA como zonas con limitaciones naturales (ZLN)

Mayor porcentaje de ayuda o mejor puntuación en priorizaciones, como se aplica en las Zonas con Limitaciones Naturales (ZLN).

¿Y qué pasa en las zonas limítrofes?

El caso del Parque Agrario del Baix Llobregat

El Parque Agrario del Baix Llobregat es un ejemplo claro de como las ZEPA condicionan la producción de alimentos, incluso en zonas próximas. Los campesinos afrontan una situación crítica:

La ampliación de la ZEPA podría eliminar hasta un tercio de la superficie cultivable y frenar la modernización agraria.

Presión urbanística (ampliación del aeropuerto, artificialització del territorio) que incrementa la fragmentación y los robos.

Inundaciones como la DANA de 2024 evidencian la carencia de infraestructuras hidráulicas.

Deficiencias en el regadío y bloqueos administrativos agravian la gestión del agua.

Inseguridad jurídica y lentitud administrativa desincentivan inversiones y amenazan la producción.

Respecto a dónde se alimenta la avifauna de la ZEPA del Llobregat creen que em los cultivos más próximos, generando más problemas y pérdidas económicas. A esto se suma la dificultad para controlar la fauna salvaje, que provoca daños graves a los cultivos.